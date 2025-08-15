رفعت فياض يكتب: ثورة جديدة في تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم.. الكتب الجديدة باسم الوزارة بعد الإطاحة بإمبراطورية المؤلفين الخارجيين

مرة أخرى، ستشهد مدارس مصر، بعد أسابيع ومع بداية العام الدراسي الجديد، ثورة تطوير أخرى في مناهج المراحل التعليمية المختلفة بوزارة التربية والتعليم، بما يتماشى مع تطورات العصر في مختلف التخصصات.

جاء ذلك بعد أن نجح وزيرها في العام الماضي، فور توليه المسئولية، فيما فشل فيه جميع وزراء التربية والتعليم على مدى عقود، وهو إعادة الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى بعد أن هجراها من أجل الدروس الخصوصية.

عادت المدرسة لتقوم بدورها التربوي أولًا، وكذلك التعليمي، وتمكن الوزير – دون أن يكلف الدولة شيئًا – من تقليل كثافات الفصول باستغلال الإمكانات المتاحة، فأصبحت الكثافات لا تزيد في أي فصل عن 50 تلميذًا في كثير من المدارس التي كانت تصل الكثافات بها إلى 120 تلميذًا، وذلك دون انتظار بناء آلاف المدارس المطلوبة.

كما أعاد التقييمات الشهرية للتلاميذ، وشدد المتابعة لانتظام العملية التعليمية، وتمكن من سد العجز في المعلمين، إما بالتعيين أو التعاقد لحين استكمال هذا العجز الذي يزيد عن نصف مليون معلم بشكل دائم في المستقبل القريب.

هذه شهادة حق لا بد أن نقولها مرة أخرى في حق وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، خاصة بعد بدء ثورة الإصلاح الكبرى الثانية هذا العام بالمناهج المطورة التي سيلمسها الجميع: طلابًا، وأولياء أمور، ومعلمين. وقد اعتمدت هذه المناهج على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في تطوير المحتوى، بالتعاون مع مؤسسات وطنية عريقة، في مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، خاصة في تطوير مناهج مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية)، بمشاركة فعالة في إعداد محتوى تربوي يرتكز على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في نفوس الطلاب.

أصبحت كل هذه المؤلفات ملكًا خالصًا للوزارة، ومحققة لرؤيتها ورؤية الدولة المصرية 2030، وليست انعكاسًا لرؤى المؤلفين الخارجيين الشخصية كما كان يحدث سابقًا.

المناهج المطورة التي سيتم تدريسها لأول مرة هذا العام تشمل:

-اللغة العربية: من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي.

-التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية): من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.

-الدراسات الاجتماعية: الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصف الثاني الإعدادي.

-اللغة الإنجليزية: من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

-العلوم: الصف الثاني الإعدادي.

-الرياضيات (الصف الأول الابتدائي): كتاب مطور بالتعاون مع الجانب الياباني، في خطوة غير مسبوقة، يولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الأساسية وتبسيط المادة العلمية بما يتماشى مع النظام الياباني المتميز في بناء أساس رياضي قوي.

كما تم تطوير شامل لمناهج اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

انتهت الوزارة من جميع تدريبات اللغة العربية على المناهج المطورة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي بتقنية الفيديو كونفرانس، ويجري تدريب المعلمين على المناهج المطورة لمادة الدراسات الاجتماعية بنفس التقنية، وستنظم تدريبات للغة الإنجليزية قريبًا.

جميع هذه المناهج جاءت بهدف التيسير على المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، استجابة لصوت الميدان. وفي خطوة هي الأولى من نوعها، ستطلق الوزارة هذا العام كتبًا مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية، تخفيفًا للأعباء على المعلمين ودون تحميل أي أعباء مالية على أولياء الأمور.

تحية لوزارة التربية والتعليم ولوزيرها الدؤوب محمد عبد اللطيف.

