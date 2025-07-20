رفعت فياض يكشف نسبة النجاح بالثانوية العامة وموعد إعلان النتيجة

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض الخبير في الشأن التعليمي: إن عمليات مراجعة أوراق امتحانات الثانوية العامة تجري حاليًا بعد انتهاء التصحيح، مشيرًا إلى أن النتيجة سيتم إعلانها إما منتصف الأسبوع المقبل أو بنهايته.

نسبة النجاح قد تقترب من العام الماضي أو تتجاوزه

وأوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن نسبة النجاح المتوقعة في نتيجة الثانوية العامة هذا العام قريبة من نسبة العام الماضي والتي بلغت 81.3%، وربما تتجاوزها.

توازن بين طلاب الثانوية الحديثة والنظام القديم

وأشار إلى أن النتيجة تشمل طلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث والنظام القديم، مؤكدًا أن مكتب التنسيق يطبق آلية النسبة والتناسب لضمان توزيع عادل للطلاب على الكليات، بما يراعي اختلاف النظم التعليمية بين المجموعتين.

تنسيق الجامعات لن يتأثر باختلاف النظام

وأكد فياض أن الطلاب سيُوزَّعون على الكليات بشكل عادل، دون أن يتأثروا بكونهم من النظام الحديث أو القديم، حيث ستتم مراعاة الفروق من خلال تنسيق عادل يضمن تكافؤ الفرص للجميع.

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