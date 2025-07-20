الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رفعت فياض يكشف نسبة النجاح بالثانوية العامة وموعد إعلان النتيجة

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو
ads

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض الخبير في الشأن التعليمي: إن عمليات مراجعة أوراق امتحانات الثانوية العامة تجري حاليًا بعد انتهاء التصحيح، مشيرًا إلى أن النتيجة سيتم إعلانها إما منتصف الأسبوع المقبل أو بنهايته.

نسبة النجاح قد تقترب من العام الماضي أو تتجاوزه

وأوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن نسبة النجاح المتوقعة في نتيجة الثانوية العامة هذا العام  قريبة من نسبة العام الماضي والتي بلغت 81.3%، وربما تتجاوزها.

توازن بين طلاب الثانوية الحديثة والنظام القديم

وأشار إلى أن النتيجة تشمل طلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث والنظام القديم، مؤكدًا أن مكتب التنسيق يطبق آلية النسبة والتناسب لضمان توزيع عادل للطلاب على الكليات، بما يراعي اختلاف النظم التعليمية بين المجموعتين.

تنسيق الجامعات لن يتأثر باختلاف النظام

وأكد فياض أن الطلاب سيُوزَّعون على الكليات بشكل عادل، دون أن يتأثروا بكونهم من النظام الحديث أو القديم، حيث ستتم مراعاة الفروق من خلال تنسيق عادل يضمن تكافؤ الفرص للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفعت فياض الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة اعلان نتيجة الثانوية العامة نسب النجاح في الثانوية العامة تنسيق القبول بالجامعات

مواد متعلقة

وزير التعليم يكشف معايير التنسيق المعمول بها في الثانوية العامة والبكالوريا

التعليم العالي: مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 30 يوليو

نتيجة الثانوية العامة 2025 على الأبواب.. التعليم تستعد لإعلانها قبل نهاية يوليو.. مصادر تكشف حقيقة تسريبها.. وتزف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

الأكثر قراءة

"مستاهلش كل ده"، التفاصيل الكاملة لتصالح هدير عبد الرازق مع زوجها بعد فيديو السحل

مخططات من وراء الحدود، هكذا حاولت حركة حسم إعادة زرع الإرهاب في القاهرة

إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق بضمان محل إقامته

البنك المركزى يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس 24 يوليو 2025

حريق داخل مطبخ مطعم شهير بحدائق القبة (فيديو وصور)

إنشاء سد جديد بإثيوبيا، باحث يكشف لعبة أديس أبابا في المياه لتعدين الذهب

الزمالك يستعد للإعلان عن خامس صفقاته خلال الميركاتو الصيفي

صفقة الزمالك المنتظرة، كل ما تريد معرفته عن الفرنسي تيدي أوكو

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 20 /7/ 2025

آخر تطورات أسعار الحديد اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025.. 8 محظورات في الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: التقديم على شقق محدودي الدخل بغير وجه حق حرام شرعًا (فيديو)

هل التلفظ بالكلام الفاحش يبطل الوضوء؟ أمين الفتوى تجيب

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

المزيد
الجريدة الرسمية