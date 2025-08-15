حماس: اقتحام بن غفير زنزانة البرغوثي وتهديده الوقح يكشف فاشية الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن اقتحام الإرهابي المتطرف بن غفير زنزانة القائد الأسير مروان البرغوثي وتهديده الوقح يكشف فاشية الاحتلال.

حماس: اقتحام زنزانة المناضل مروان البرغوثي سيزيده إصرارا

وأضافت حركة حماس في بيان، اليوم الجمعة، أن اقتحام زنزانة المناضل مروان البرغوثي سيزيده إصرارا على مواصلة نضاله المشروع من أجل حرية شعبه وكرامته.



وتابعت: السلوك الإسرائيلي الخطير امتداد لجرائم الحرب في معتقل سديه تيمان الذي شهد انتهاكات مروعة بحق الأسرى وندعو شعبنا إلى أوسع حالة تضامن مع أسرانا الأبطال والوقوف في وجه جرائم الاحتلال وتصعيد الضغط الشعبي.



ودعت حماس في بيانها الأمم المتحدة وأحرار العالم للتحرك العاجل لتوفير الحماية للأسرى ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

