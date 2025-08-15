فتح تحمل إسرائيل مسؤولية حياة مروان البرغوثي

حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير مروان البرغوثي، مؤكدة "أن تهديدات الاحتلال لن تفت من عضده وصموده وإرادته".

وأضافت في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية اليوم الجمعة، "أن تهديد الوزير في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير للأسير القائد مروان البرغوثي يعد انتهاكًا سافرًا لكافة المواثيق والتشريعات الدولية، وأهمها؛ اتفاقية جنيف الرابعة".

وأكدت حركة فتح أن هذا التهديد يأتي ضمن إجراءات قمعية ممنهجة تمارسها منظومة الاحتلال الاستعمارية بحق أسرانا وأسيراتنا في المعتقلات بقيادة وزير متطرف موصوم دوليا بالفاشية والإجرام"، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ودعت فتح، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ذات الصلة إلى "وقف انتهاكات منظومة الاحتلال الاستعمارية تجاه أسرانا وأسيراتنا في المعتقلات، ومنهم، الأسير القائد البرغوثي"، مردفة "أن منظومة الاحتلال بإجراءاتها القمعية والتنكيلية تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات ذات العلاقة".

وكان مقطع فيديو قد أظهر اقتحام بن غفير لقسم العزل الانفرادي في سجن "جانوت"، وهدد البرغوثي في زنزانته قائلًا "إن من يستهدف شعب إسرائيل سوف نمحوه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.