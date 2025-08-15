رسالة مؤثرة من فدوى إلى زوجها مروان البرغوثي بعد اقتحام بن عفير زنزانته وتهديده (فيديو)

بعثت فدوى البرغوثي، زوجة القيادي الفلسطيني في حركة "فتح" المعتقل لدى إسرائيل، مروان البرغوثي، رسالة مؤثرة، بعد انتشار مقطع الفيديو الذي أظهر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وتهديده لزوجها.

وكان بن غفير قد اقتحم زنزانة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي داخل قسم العزل الانفرادي في سجن "ناجوت"، وهدده بالموت، فيما أحدثت هيئة البرغوثي التي بدا عليها صدمة عارمة في الأوساط الفلسطينية، فقد بدا هزيلًا ومتعبًا وقد تغيرت ملامحه.

ونشرت فدوى البرغوثي صورة سابقة لزوجها خلال فترة اعتقاله، وأخرى من مقطع الفيديو الذي ظهر فيه في مواجهة بن غفير، وقد بدا نحيلًا وفقد كثيرًا من وزنه.

בן גביר ביקר היום בכלא הביטחוני גנות - במהלך ביקורו פגש השר באחד האגפים המבודדים את הארכי מחבל מראוון ברגותי, המרצה 5 מאסרי עולם.



השר העביר לו מסר תקיף לעיני המצלמות: "מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. אתם לא תנצחו אותנו״ pic.twitter.com/MKQv8jjYdt — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) August 14, 2025



وقالت فدوى البرغوثي، في منشور على "فيسبوك" مخاطبة زوجها: "صحيح ما عرفتك ولا تعرفت على ملامحك ويمكن جزء مني ما بده يقر بكل ما يعبر عنه وجهك وجسدك وما تعرضت له انت والأسرى".

وأضافت: "ما زالوا يا مروان يطاردون فيك ويلاحقونك حتى في زنزانة انفرادية بتعيش فيها من سنتين، وما زال صراع الاحتلال ورموزه معك مستمر والقيود في إيدك، ولكن بعرف روحك وعزيمتك".



وتابعت فدوى البرغوثي: "وبعرف أنك تبقى حر وحر وحر ما بيهمك إلا هم شعبك وإنهاء معاناته اللي وصلت حدود السما في غزة وتحقيق حريته وحفظ كرامته".

وأردفت: "هاهم بيكتبوا يا جبل ما يهزك ريح. أنا بعرف انه لا يهزك إلا ما تسمعه عن آلام شعبك وما بقهرك وبوجعك إلا عدم حماية أولادنا وبناتنا".

وختمت فدوى رسالتها لزوجها قائلة: "أنت من الناس، وين ما تكون بين الناس، منهم وفيهم، مصيرك مرتبط بمصيرهم. هيك أنت كنت وهيك ستبقى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.