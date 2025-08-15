إصابة 9 أشخاص في حادثين منفصلين بشمال سيناء
أصيب 9 أشخاص في حادثين منفصلين اليوم الجمعة في محافظة شمال سيناء، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
تلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادثين منفصلين، أصيبا على إثرهما 9 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
حيث شهد طريق القنطرة – بئر العبد فجرًا حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بمنطقة الشهداء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج.
وفي حادث آخر، وقع فجر اليوم تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق نخل – النقب بوسط سيناء، بالقرب من منطقة الريد، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نخل المركزي لتلقي العلاج.
