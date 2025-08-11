الإثنين 11 أغسطس 2025
محافظ شمال سيناء يرافق وفد مجموعة الحكماء لزيارة المرضى الفلسطينيين بمستشفى العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يزور المرضى الفلسطينيين

 رافق اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، وفدا من قادة مجموعة الحكماء The Elders، الداعمة للسلام، اليوم، خلال زيارة المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام، للاطلاع على جهود وزارة الصحة المصرية في علاج الأشقاء الفلسطينيين.

 

محافظ شمال سيناء: تخصيص كافة الإمكانات الطبية لعلاج الجرحى والمرضى الفلسطينيين  

 وأكد المحافظ تخصيص كافة الإمكانيات الطبية المتوفرة بالمحافظة، بالإضافة إلى الدعم اللازم من وزارة الصحة لعلاج الجرحى والمرضى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

محافظ شمال سيناء يستقبل مجموعة الحكماء الداعمة للسلام بمطار العريش

إصابة شخصين في تصادم سيارتين بشمال سيناء

جاءت الزيارة عقب إجراء الوفد زيارة إلى معبر رفح البري والمخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بالعريش.

