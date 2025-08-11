محافظ شمال سيناء يرافق وفد مجموعة الحكماء لزيارة المرضى الفلسطينيين بمستشفى العريش

رافق اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، وفدا من قادة مجموعة الحكماء The Elders، الداعمة للسلام، اليوم، خلال زيارة المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام، للاطلاع على جهود وزارة الصحة المصرية في علاج الأشقاء الفلسطينيين.

محافظ شمال سيناء: تخصيص كافة الإمكانات الطبية لعلاج الجرحى والمرضى الفلسطينيين

وأكد المحافظ تخصيص كافة الإمكانيات الطبية المتوفرة بالمحافظة، بالإضافة إلى الدعم اللازم من وزارة الصحة لعلاج الجرحى والمرضى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

جاءت الزيارة عقب إجراء الوفد زيارة إلى معبر رفح البري والمخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بالعريش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.