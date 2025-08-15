استطلاع عبري: 69% من الإسرائيليين يرون أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن 69% من الإسرائيليين يخشون أن استمرار الحرب بغزة قد يؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي بإسرائيل.

ووفقا للاستطلاع فإن 66% من الإسرائيليين يخشون أن استمرار الحرب في غزة سيتسبب في تضرر وضعهم الاقتصادي.

وكشف الاستطلاع أن 63% من الإسرائيليين يخشون من تهديدات أمنية قد تطالهم داخل إسرائيل أو خارجها مع بقاء الحرب.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة احتلال قطاع غزة، وذلك في مسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أن الجيش صدّق صباح اليوم على خطط احتلال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات حاليًا في لبنان وسوريا واليمن والضفة الغربية.

توسيع جيش الاحتلال عملياته في عدة جبهات

وأوضح أن التحركات تأتي ضمن استراتيجية عسكرية شاملة لمواجهة ما وصفه بالتهديدات على مختلف الجبهات، مؤكدًا استعداد الجيش لتوسيع نطاق عملياته بحسب تطورات الأوضاع الميدانية.

تنسيق الأذرع العسكرية والاستخباراتية للاحتلال الإسرائيلي

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا أكبر بين الأذرع العسكرية والاستخباراتية لتنفيذ الخطط الميدانية على كل الجبهات، مشيرًا إلى أن العمليات في لبنان وسوريا واليمن تستهدف مواقع ومصالح تعتبرها إسرائيل تهديدًا مباشرًا لأمنها.

