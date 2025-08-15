الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا على غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على مدينة غزة. 

غارات وقصف مدفعي على غزة 

 وأفادت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتدمير مرعبة، أحدثت انفجارات هائلة أضاءت سماء مدينة خان يونس وأشاعت حالة من الفزع بين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر فلسطينية وناشطون أن جيش الاحتلال أرسل "روبوتات مفخخة" إلى أحياء سكنية في وسط وشمال خان يونس، وقام بتفجيرها ما نتج عنه نسف عشرات المنازل السكنية.

 

ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الروبوتات المفخخة في تنفيذ عمليات النسف التي تطال الأحياء السكنية، حيث يتم تحميلها بأطنان من المتفجرات وتشغيلها عن بعد لتحدث انفجارات هائلة.

وعادة ما يلجأ الاحتلال إلى الروبوتات المفخخة في عملياته في الأحياء السكنية، خاصة في ساعات الليل، لتجنيب جنوده مخاطر الدخول في مناطق خطرة يحتمل أن يواجهوا فيها مسلحين فلسطينيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال غزة حى الزيتون مدينة خان يونس

مواد متعلقة

زيارة مرتقبة لترامب إلى إسرائيل، تطور جديد بمفاوضات إسرائيل وحماس لوقف حرب غزة

الأكثر قراءة

خطر يزحف من البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى في أسوان والأرصاد توثق بالصور ما يحدث

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أخبار مصر: تصريح مقلق عن صحة أنغام، زيارة وشيكة لترامب إلى إسرائيل وفصائل فلسطينية تستنجد بمصر، ارتفاع كبير في أسعار الزيت

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

انخفاض البيضاء واشتعال البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض مبشر بجميع الأنواع باستثناء الجمبري والبوري يتراجع 40 جنيها

سعر الفاكهة اليوم الجمعة، قفزة في العنب والكمثرى وانخفاض الجوافة لأول مرة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها الليمون والطماطم وارتفاع الخيار

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads