رئيس الأركان الإسرائيلي يوافق على الفكرة الرئيسية لخطة الهجوم في قطاع غزة

أفادت وكالة رويترز، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي وافق على الفكرة الرئيسية لخطة الهجوم في قطاع غزة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

أهمية تعزيز الجاهزية والاستعداد لتعبئة الاحتياط

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن رئيس الأركان أكد على أهمية تعزيز الجاهزية والاستعداد لتعبئة الاحتياط.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين أمنيين، أن وزير الأمن يحاول تسييس الجيش.

واستشهد 12 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون في قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 5 أطفال من عائلة أبو حنيدق

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 7 فلسطينيين بينهم 5 أطفال من عائلة أبو حنيدق جراء قصف الاحتلال خيامهم قرب الكلية الجامعية بشارع 8 بمدينة غزة، مضيفة أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح من منتظري المساعدات، برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61 ألفًا و599 فلسطينيًا، وإصابة 154 ألفًا.

