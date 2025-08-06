الأربعاء 06 أغسطس 2025
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اقتصاد

بعد مبادرة التخفيض، تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

الارز، فيتو
الارز، فيتو

 أعلنت وزارة التموين  والتجارة الداخلية رسميًا عن تطبيق تخفيضات جديدة بنسبة 20% على عدد من السلع الأساسية، في جميع المنافذ المشاركة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا للجهود المبذولة في ضبط الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، عبر توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة، مع التأكيد على الالتزام بتلك الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية والسلاسل الكبرى.

  وتعتبر سلعة الارز من السلع التى تم طرحها فى مبادرة  تخفيض الاسعار  ،ويُعد الأرز من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في البيوت المصرية والعربية، حيث يشكل عنصرًا رئيسيًا في النظام الغذائي اليومي للمواطن. 
 

 

سعر كيلو الارز اليوم  فى المبادرة 


كيلو الأرز: 28.5 جنيه بدلًا من 30 جنيهًا.
 


 

الأرز الأبيض البلدي.. عريض الحبة (كسر 3%)

 وشهدت  أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، استقرارًا، حيث سجل سعر الطن نحو 25،000 جنيه للطن

الأرز الأبيض البلدي.. رفيع الحبة (كسر 5%)

و استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، لتبلغ 21،000 جنيه للطن

أسعار الأرز الشعير عريض الحبة
 

سجلت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" ثباتًا واضحًا في الأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن نحو:16،000 جنيه للطن

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة

وشهدت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" أيضًا استقرارًا ليسجل 14،000 جنيه للطن. 

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سعر كيلو الارز اليوم سعر كيلو الأرز الأرز

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