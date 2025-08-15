صراع الإيجيبشن ليج عرضٌ مستمر الليلة.. الأهلي يتحدى فاركو في موقعة تصحيح المسار.. البنك يواجه حرس الحدود على «شط الإسكندرية».. وبتروجت يصطدم بالكهرباء

تتواصل اليوم منافسات الجولة الثانية من مباريات دوري نايل والتى انطلقت، أمس الخميس، وشهدت تعادل سيراميكا أمام زد سلبيا، كما فاز المصري على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة وفاز بيراميدز على الإسماعيلي بهدف دون رد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو، اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

ويحل اليوم فريق البنك الأهلى ضيفا على حرس الحدود في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد المكس بالإسكندرية، كما يلعب كهرباء الإسماعيلية مع بتروجت فى السادسة مساء.

مباراة الأهلي وفاركو

ويلتقي الأهلي مع فاركو مساء اليوم في الدوري الممتاز، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز الأول بالبطولة وتصحيح المسار بعد التعادل المخيب في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

في المقابل، يدخل فاركو المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب والخروج بنتيجة إيجابية.

جدير بالذكر أن الفريق السكندري استهل مشواره في المسابقة بتعادل سلبي أمام إنبي.

حكام مباراة الأهلي وفاركو

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

الدفاع: ياسين مرعي- أحمد رمضان بيكهام- أشرف داري- محمد شكري- كريم فؤاد- أحمد نبيل كوكا- محمد هاني.

الوسط: محمد على بن رمضان - محمود تريزيجيه - أحمد رضا - أليو ديانج - أفشة - زيزو- طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي - حسين الشحات.

الهجوم: جراديشار - محمد شريف.

وتشمل قائمة المستبعدين كل من: عمر كمال وياسر إبراهيم ومروان عطية ومصطفى العش وإمام عاشور وسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة فاركو

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد شكري واشرف داري وياسين مرعي ومحمد هاني

الوسط: أليو ديانج ومحمد على بن رمضان وتريزيجيه

الهجوم: زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد شريف

كواليس معسكر الأهلي

ويعقد ريبيرو المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو عصر اليوم مع اللاعبين قبل التوجه إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة اليوم أمام فاركو والتى تنطلق فى التاسعة مساء، حيث تشهد تلك المحاضرة إعلان تشكيل المباراة الرسمي للاعبين.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

صفقات الاهلي الجديدة

ويدخل النادي الأهلي، تحت القيادة الفنية الإسبانية لهذا الموسم، متسلحًا بالعديد من الصفقات التي استطاعت إدارة القلعة الحمراء إبرامها خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري وهي التونسي محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

الراحلون عن الأهلي

ورحل عن صفوف الأهلى 14 لاعبا هم وسام أبو على وعلى معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة وسمير محمد، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدي على سبيل الإعارة موسمًا وكريم الدبيس إعارة لسيراميكا ورضا سليم إعارة للجيش الملكى المغربى وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد ومصطفى البدري بشكل نهائي.

مباراة حرس الحدود والبنك الأهلي

ويسعى البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى إلى العودة من الإسكندرية بنقاط اللقاء الثلاث بعد تعادله سلبيا أمام غزل المحلة بالجولة الأولى.

وحصل حرس الحدود على راحة في الجولة الأولى.

