تامر عاشور يتألق بحفله في العلمين الجديدة والجمهور يرفض مغادرته المسرح (صور)

تألق النجم تامر عاشور خلال حفله في بورتو جولف العلمين الجديدة وسط حضور جماهيري كبير يعد الأكثر جماهيرية لصيف 2025.

حفل تامر عاشور في بورتو جولف العلمين

وقدم تامر عاشور خلال حفله عددًا كبيرًا من أغانيه الحزينة ومنها "ياه على السنين، هاجي على نفسي، تيجي نتراهن، كلموها عني، هيجيلي موجوع"، وبقول عادي وغيرها من الأغاني.

ورفض الجمهور مغادرة تامر عاشور المسرح وطالبه بتقديم المزيد من أغانيه المحببة لديهم.



وفي ختام الحفل وجه تامر عاشور كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل في مقدمتهم الجمهور الرائع الذي استمتع بتفاعلهم معه طوال الحفل بالإضافة المنظم ياسر الحريري الذي ساهم في خروج الحفل بمواصفات عالمية من تجهيزات وتأمين.

حفل تامر عاشور في مهرجان العلمين الجديدة

وكان قد أحيا النجم تامر عاشور حفلًا في مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثالثة وسط حضور جماهيري كبير.

وافتتح تامر عاشور حفله بـ أغنية دا حكاية وقدم أيضًا عددًا من الأغاني ومنها هاجي على نفسي كما قدم عددًا من أغاني ألبومه الأخير"ياه".

وطلب تامر عاشور من الجمهور أن يدعو للفنانة أنغام بالشفاء العاجل، بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

الغناء مع المطربة شيرين عبدالوهاب

وكان المطرب تامر عاشور قال إن لديه أحلامًا يتمنى أن يحققها الفترة المقبلة، من بينها أمنيته التي تتعلق بالغناء مع المطربة شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا أنه يتمنى منذ فترة أن يتعاون فنيًّا ويقوم بالغناء معها على المسرح.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها الصغير: إن المطربة أصالة هي الأخرى من بين أكثر المطربات اللاتي يتمنى التعاون معهن فنيًّا لرغبته في إجراء تجربة فنية مميزة معهما.

