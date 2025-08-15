الجمعة 15 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

تعرف على شخصية غادة عادل في مسلسل وتر حساس 2

غادة عادل، فيتو
غادة عادل، فيتو

يواصل صناع مسلسل وتر حساس تصوير الجزء الثاني من العمل، ويشارك في بطولة هذا الجزء الجديد المنتظر عدد من أبطال الجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

 

وتلعب الفنانة غادة عادل خلال أحداث العمل شخصية سيدة أعمال لديها العديد من المشاريع الخاصة واغلبهم خاصة بالنساء.

من المقرر أن يشهد العمل تطورات درامية جديدة مع استمرار وجود شخصيات رئيسية من الجزء الأول.

ومن أبرز نجوم الجزء الأول الذين يشاركون في مسلسل وتر حساس 2 الفنانة إنجي المقدم، إلى جانب الفنان محمد علاء، والفنانة هيدي كرم، والفنانة هاجر عفيفي، والفنان شريف الشعشاعي الذي قدم شخصية “بيبو”. 

أبطال مسلسل وتر حساس 2

 مسلسل وتر حساس 2 سيكون بتوقيع المخرج وائل فرج الذي أخرج الجزء الأول من العمل، وسيشارك في بطولة هذا الجزء الجديد عدد من نجوم الجزء الأول بينما سينضم نجوم جدد للعمل مثل الفنانة غادة عادل والفنانة رانيا منصور والفنانة إلهام وجدي. 


أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس الجزء الأول كان من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

