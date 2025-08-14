الرئاسة الفلسطينية: تهديد بن غفير للبرغوثي في زنزانته يتطلب تدخلا فوريا لحمايته (فيديو)

قالت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، إن تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للبرغوثي في زنزانته يتطلب تدخلًا فوريًّا من المنظمات والمؤسسات الدولية لحمايته.

بن غفير يوجه تهديدًا مباشرًا لـ مروان البرغوثي في زنزانته

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وجه تهديدًا مباشرًا للأسير القيادي مروان البرغوثي في زنزانته في سجن غانوت.

بن غفير يهدد مروان البرغوثي

ومن جهتها، قالت عائلة الأسير مروان البرغوثي "نخشى من إعدام مروان داخل الزنزانة بقرار من بن غفير بعد تهديده في سجنه، كما أننا مصدومون من تغير ملامح وجهه والإنهاك والجوع الذي يعيشه".

وقال بن غفير مخاطبًا مروان البرغوثي في سجنه "لن تنتصروا ومن يستهدف شعب إسرائيل ومن يقتل أبناءنا ونساءنا سوف نمحوه".

يواجه الأسير القائد مروان البرغوثي ظروفًا إنسانية بالغة القسوة في زنزانته الانفرادية، حيث فقد أكثر من نصف وزنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة. وفي الوقت نفسه، يواصل وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير تهديده بشكل مباشر، في محاولة لكسر إرادته وصموده.



في الفيديو بن… pic.twitter.com/ZcpRmLgGgT — المركز الفلسطيني للدفاع عن الاسرى (@PalPrisonersA) August 14, 2025

وفي عام 2004 حكمت محكمة إسرائيلية على القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي بالمؤبد خمس مرات إضافة إلى 40 عامًا سجن، بسبب دوره النضالي في الساحة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

نشأة مروان البرغوثي وتوجهاته السياسية

ولد مروان البرغوثي عام 1958 في قرية كوبر الفلسطينية بمحافظة رام الله، وعرف النضال منذ صباه، إذ حصل على شهادة الثانوية العامة وهو في السجن بتهمة المشاركة في مظاهرات مناهضة للاحتلال، وقد تمكن من تعلم اللغة العبرية واللغتين الفرنسية والإنجليزية خلال فترة السجن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.