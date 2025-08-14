الجمعة 15 أغسطس 2025
علاء زينهم: تعرضت للتنمر وكل اللي كسر بخاطري سامحته

الفنان علاء زينهم، فيتو

قال الفنان علاء زينهم، إنَّه راضٍ بما كتبه الله عز وجل له، موضحًا: "أتوكل على الله منذ صغري، ومعنديش أمل ولا حلم في أي حاجة، وربنا مديني بأكثر مما كنت أتمنى".

 

علاء زينهم: أعيش في سلام نفسي منذ صغري

وأضاف زينهم، في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "أعيش في سلام نفسي منذ صغري، فلا مشكلات لي مع أحد، ومن يكسر بخاطري، أتقبل الأمر بصدر رحب وأسامح، وأضحك، ولا أتذكر أبدًا أنني غضبت من أحد، وهذا ما زرعته في أبنائي".

وتابع: "قلت لأولادي، ارمي أي قسوة وراء ظهرك، لأن ما كتبه الله عليكم سيحدث ولن يمنعه شيء أو أحد".

 

علاء زينهم: تعرضت للتنمر وتقلبت الأمر بصدر رحب

وأكد أنه تعرضت للتنمر لكنني تقبلت الأمر بصدر رحب، ولديَّ روح تحدي للتعامل مع أي نظرة سلبية، فقد كنت سمينًا، وكان البعض يقول إن الشخص الثمين لا يمكنه الحركة كثيرًا، وفي بعض الأشغال، كنت أمشي 8 كم ذهابًا، ومثلها إيابًا، وكان ذلك في شركة مقاولات، وكنت أركب الجرار الكبير وعربات النقل، وأي حاجة فيها مجهود كنت أعملها بقلب جامد واشتغلها.

