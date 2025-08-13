الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

علاء زينهم يستعيد ذكرياته مع عادل إمام في "ستوديو إكسترا" غدًا

الفنان علاء زينهم،
الفنان علاء زينهم، فيتو

يحل الفنان علاء زينهم ضيفا غدا الخميس فى العاشرة مساء ضيفا ببرنامج "ستوديو إكسترا"، على فضائية "إكسترا نيوز"، للحديث عن مشواره الفني.

ويحكي الفنان علاء زينهم عن ذكريات بعض الأعمال الفنية التى جمعته بالفنان الراحل فؤاد المهندس، وعادل إمام وسعيد صالح، واصعب المواقف التى واجهته خلف الكاميرا.


ويتحدث الفنان علاء زينهم عن واقع الفن الأن، ومستقبل الدراما المصرية.

وفى تصريحات سابقة قال الفنان علاء زينهم: "كنت شغال شيف في مطعم والمخرج الكبير عاطف سالم كان بيصور فيلم قاهر الظلام عن قصة طه حسين وكان بيشرب القهوة الصبح عندنا في المطعم وصاحب المطعم قال له إني بمثل في مراكز الشباب وقصور الثقافة وقال له هيعمل دور معايا قريب وفعلا بعت لي".

 

مهنة علاء زينهم في العراق


وأضاف زينهم خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على قناة “الحياة”: "مريت بالعديد من الظروف الصعبة والتحديات ومنها اشتغلت فى العراق سواق، ولما حصلت الحرب رجعت وأنا بحب السواقة جدًّا، وهوايتي بعد التمثيل السواقة، وأنا كنت هاوي مسرح ولما شُفت المسرح الوطني في بغداد كنت بلف حوله ونفسي أمثل فيه يوم، وربنا كتبها لي اشتغلت مع سعيد صالح وعادل إمام على هذا المسرح.

علاء زينهم سائق التاكسي وممثل المسرح مع عادل إمام

وتابع: “لما رجعت من العراق كنت بشتغل في شركة تأمين في وسط البلد وكان معايا تاكسي أسود بعداد أشتغل عليه قبل وبعد الشغل، حتى أستطيع أن أكون نفسي وأتجوز، وكنت بشتغل مع الزعيم عادل إمام في المسرح وبروح بالتاكسي، والزعيم كان عارف إني بشتغل على التاكسي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان علاء زينهم علاء زينهم ستوديو إكسترا إكسترا نيوز الراحل فؤاد المهندس عادل امام سعيد صالح

مواد متعلقة

علاء عبد الهادي ناعيًا صنع الله إبراهيم: فقدت مدونة السرد العربي جزءا مهما من رصيدها

علاء مرسي صديق أحمد السقا ضمن أحداث "هيروشيما"

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي

أسرة حفيد الدكتورة نوال الدجوي تنتظر أمام مشرحة زينهم لاستلام جثمانه

الأكثر قراءة

أسباب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بنقابة المهن التمثيلية

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

الحد الأدنى 220 درجة، محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

معلومات عن قاعدة ألاسكا العسكرية التي تشهد قمة ترامب وبوتين

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

وفاء عامر: أشجع على الطلاق وإنهاء الحياة الزوجية في هذه الحالة

خدمات

المزيد

خطوات تفعيل عرض الصيف لمحفظة فودافون كاش

انطلاق تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025.. الموعد والمستندات المطلوبة

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مرحلة تقليل الاغتراب، شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

داعية إسلامي يكشف عن 5 أيام يعيشها الإنسان دون أن يدري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads