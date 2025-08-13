علاء زينهم يستعيد ذكرياته مع عادل إمام في "ستوديو إكسترا" غدًا

يحل الفنان علاء زينهم ضيفا غدا الخميس فى العاشرة مساء ضيفا ببرنامج "ستوديو إكسترا"، على فضائية "إكسترا نيوز"، للحديث عن مشواره الفني.

ويحكي الفنان علاء زينهم عن ذكريات بعض الأعمال الفنية التى جمعته بالفنان الراحل فؤاد المهندس، وعادل إمام وسعيد صالح، واصعب المواقف التى واجهته خلف الكاميرا.



ويتحدث الفنان علاء زينهم عن واقع الفن الأن، ومستقبل الدراما المصرية.

وفى تصريحات سابقة قال الفنان علاء زينهم: "كنت شغال شيف في مطعم والمخرج الكبير عاطف سالم كان بيصور فيلم قاهر الظلام عن قصة طه حسين وكان بيشرب القهوة الصبح عندنا في المطعم وصاحب المطعم قال له إني بمثل في مراكز الشباب وقصور الثقافة وقال له هيعمل دور معايا قريب وفعلا بعت لي".

مهنة علاء زينهم في العراق



وأضاف زينهم خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على قناة “الحياة”: "مريت بالعديد من الظروف الصعبة والتحديات ومنها اشتغلت فى العراق سواق، ولما حصلت الحرب رجعت وأنا بحب السواقة جدًّا، وهوايتي بعد التمثيل السواقة، وأنا كنت هاوي مسرح ولما شُفت المسرح الوطني في بغداد كنت بلف حوله ونفسي أمثل فيه يوم، وربنا كتبها لي اشتغلت مع سعيد صالح وعادل إمام على هذا المسرح.

علاء زينهم سائق التاكسي وممثل المسرح مع عادل إمام

وتابع: “لما رجعت من العراق كنت بشتغل في شركة تأمين في وسط البلد وكان معايا تاكسي أسود بعداد أشتغل عليه قبل وبعد الشغل، حتى أستطيع أن أكون نفسي وأتجوز، وكنت بشتغل مع الزعيم عادل إمام في المسرح وبروح بالتاكسي، والزعيم كان عارف إني بشتغل على التاكسي”.

