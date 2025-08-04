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رياضة

كرة السلة، منتخب مصر يواجه روسيا وديا غدا استعدادا للبطولة الإفريقية

منتخب كرة السلة،
منتخب كرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة رجال بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، مواجهة قوية غدا الثلاثاء، أمام منتخب روسيا، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية “أفروباسكت”، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 24 أغسطس المقبل بأنجولا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وروسيا في الـ8 مساء، على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وكان المنتخب قد حقق الفوز على روسيا في المواجهة الودية الأولى التي جمعت بينهما أمس الأحد بنتيجة (80-73)، وتقام بينهما مواجهة أخيرة غدا الثلاثاء.

 

بيان شديد اللهجة من اتحاد كرة السلة

 ووجه مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي تحذير شديد اللهجة، للاعبين المتهربين من تمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية رجال وسيدات، وذلك من خلال بيان رسمي نشره الاتحاد على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء بيان اتحاد كرة السلة كالتالي:

May be an image of ‎text that says '‎بيان من الاتحاد المصري لكرة السلة بشأن التزام اللاعبين بتمثيل المنتخبات الوطنية التزام الاتحاد المصري السلة الوطنية وحرصه الدائم على رفع اسم مصر عاليًّا المحافل الإفريقية،والدولية، الاتحاد على أن الانضمام للمنتخبات لاعب مصري يقبل.التهاون. مدربين لاعبين صورة في جميع لمحافل. جميقا -سواء- تمثيل بأفضل امتناع أي لاعب يوضح رياضية، الاتحاد تصل عن تصل توقيع مجلس الإدارة الاتحاد، استنادا تقارر لأجهزة الفنية، فضلّا الاتحاد الدولي لتطبيق اللوائح الدولية الخاصة هذا الشأن وذلك للاعبين في الدوري المصري بالخارج كل طبقا لحالته إن المصلحة لوطنية واسم فوق كل،اعتبار، الاتحاد جميع اللاعبين إلى وضع مصلحة الوطن في المقام الأول Allianz‎'‎

وهدد مسئولو اتحاد كرة السلة بتوقيع عقوبات مغلظة على اللاعبين المتهربين من تمثيل المنتخبات الوطنية، تصل إلى الإيقاف لعدد من السنوات.

وقال الاتحاد: إن القول الفصل في اختيار اللاعبين سيكون من خلال الأجهزة الفنية، وأن مصلحة المنتخبات الوطنية فوق كل الاعتبارات.

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كرة السلة المنتخب الوطني لكرة السلة محمد الكرداني أفروباسكت كاس الأمم الإفريقية

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