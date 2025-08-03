كرة السلة، منتخب مصر يلتقي روسيا وديا استعدادا للبطولة الأفريقية

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة رجال بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد، أمام منتخب روسيا، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية “أفروباسكت”، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 24 أغسطس المقبل بأنجولا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وروسيا في الـ8 مساء، على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

بيان شديد اللهجة من اتحاد كرة السلة

وجه مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي تحذير شديد اللهجة، للاعبين المتهربين من تمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية رجال وسيدات، وذلك من خلال بيان رسمي نشره الاتحاد على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء بيان اتحاد كرة السلة كالتالي:

وهدد مسئولو اتحاد كرة السلة بتوقيع عقوبات مغلظة على اللاعبين المتهربين من تمثيل المنتخبات الوطنية، تصل إلى الإيقاف لعدد من السنوات.

وقال الاتحاد: إن القول الفصل في اختيار اللاعبين سيكون من خلال الأجهزة الفنية، وأن مصلحة المنتخبات الوطنية فوق كل الاعتبارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.