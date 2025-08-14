إنتاج لقاح محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح مصر في إنتاج لقاح بيطري محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية التي ظهرت مؤخرًا في بعض الدول المجاورة.

رصد حالات محدودة مصابة بالحمى القلاعية

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر على قناة الحدث اليوم، أن فرق الطب البيطري رصدت حالات محدودة جدًا في مزارع صغيرة، لم تتجاوز أصابع اليد، وتم التعامل معها فورًا بالعزل والتشخيص، لافتًا إلى أن السلالة الجديدة أقل حدة ولا تمثل خطرًا كبيرًا.

تحصين الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية

وأشار "فاروق" إلى أن معهد اللقاحات البيطرية بدأ تصنيع التحصين المناسب اعتمادًا على العزلة الفيروسية التي تم الحصول عليها، حيث تم إنتاج مليون ونصف جرعة الأسبوع الماضي، وجارٍ تجهيز مليون ونصف جرعة أخرى لتوزيعها على مديريات الطب البيطري بالمحافظات خلال أيام.

وأكد الوزير أن الحملة ستكون وقائية واستباقية قبل موسم الشتاء لضمان حماية الثروة الحيوانية، مشددًا على أن الأسواق مستقرة وحركة بيع العجول طبيعية، ما يعكس نجاح خطط الوقاية والسيطرة.

