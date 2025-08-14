الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إنتاج لقاح محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية

الحمى القلاعية، فيتو
الحمى القلاعية، فيتو

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح مصر في إنتاج لقاح بيطري محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية التي ظهرت مؤخرًا في بعض الدول المجاورة.

 

رصد حالات محدودة مصابة بالحمى القلاعية

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر على قناة الحدث اليوم، أن فرق الطب البيطري رصدت حالات محدودة جدًا في مزارع صغيرة، لم تتجاوز أصابع اليد، وتم التعامل معها فورًا بالعزل والتشخيص، لافتًا إلى أن السلالة الجديدة أقل حدة ولا تمثل خطرًا كبيرًا.

 

تحصين الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية

وأشار "فاروق" إلى أن معهد اللقاحات البيطرية بدأ تصنيع التحصين المناسب اعتمادًا على العزلة الفيروسية التي تم الحصول عليها، حيث تم إنتاج مليون ونصف جرعة الأسبوع الماضي، وجارٍ تجهيز مليون ونصف جرعة أخرى لتوزيعها على مديريات الطب البيطري بالمحافظات خلال أيام.

وأكد الوزير أن الحملة ستكون وقائية واستباقية قبل موسم الشتاء لضمان حماية الثروة الحيوانية، مشددًا على أن الأسواق مستقرة وحركة بيع العجول طبيعية، ما يعكس نجاح خطط الوقاية والسيطرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحمي القلاعية وزير الزراعة لقاح الحمى القلاعية علاء فاروق معهد اللقاحات البيطرية اللقاحات البيطرية الثروة الحيوانية

مواد متعلقة

وزارة الزراعة تكشف عن تفاصيل خطتها لحماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية

تحصين 177 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع يالدقهلية (صور)

من بيت لبيت..انطلاق حملة بيطرية شاملة بأسيوط لحماية الثروة الحيوانية (صور)

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

دكتور بدر عبد العاطي

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

بعد تصديق الرئيس، نص تعديل قانون التعليم وإقرار نظام البكالوريا

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

لحظة القبض على قائد سيارة صدم عدة مركبات أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

كيف يتعامل الأبناء مع الأب الذي يهين أمهم؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads