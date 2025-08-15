خبير استراتيجي: تصريحات نتنياهو تكشف إفلاس إسرائيل في حماية حدود 48

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص فى الصراع العربى الإسرائيلى إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن إسرائيل الكبرى كشفت أن الجانب الإسرائيلي يغير خطط التهجير للفلسطينيين من غزة ومن بعدها الضفة ثم الفلسطينيين من أراضى ١٩٤٨ تمهيدا لتنفيذ خطة نتنياهو بشأن أراضي إسرائيل الكبرى.

إفساد المخطط الرئيسى

وأكد أستاذ العبريات في تصريح لفيتو: هذه المخططات تعبر عن إفلاس إسرائيل فى حماية حدود ٤٨ ولذلك عندما يتحدث عن توسيع الحدود فهو يتحدث عن الوهم لأن مصر احتجت على هذا الأمر والرد العملى سيكون موجعا لإسرائيل من خلال إفساد المخطط الرئيسى وهو نقل سكان غزة والضفة الغربية وعرب ٤٨ خارج الأراضي الفلسطينية وابتلاع فلسطين خالصة لكن منذ وصول حكومة نتنياهو ومصر تدرك النوايا وتتصدى لهذا المخطط من خلال السعي لوقف إطلاق النار فى غزة وإدخال مواد الإغاثة.

وواصل حديثه قائلا: مصر تعمل كذلك على وجود حل دائم للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وحق الفلسطينيين فى القدس الشرقية مما يقطع الطريق على نتنياهو وعصابة كاخ التى تشاركه المخطط.

جيش قوى

وتابع: مصر تدرك أبعاد المخطط ولديها وعى تام ولديها ايضا جيش قوى ورأي عام على دراية بالمخططات الإسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.