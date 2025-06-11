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ثقافة وفنون

نجوى كرم تشارك في مهرجان قرطاج 2025

نجوى كرم، فيتو
نجوى كرم، فيتو

تشارك الفنانة اللبنانية نجوى كرم في فعاليات مهرجان قرطاج 2025 في تونس وتحيي نجوى كرم حفلا ضمن فعاليات المهرجان يوم 9 أغسطس المقبل.

وتنطلق دورة هذا العام من مهرجان قرطاج في شهر يوليو المقبل، وتشهد مشاركة عدد من النجوم العرب، من بينهم نانسي عجرم ونجوى كرم.

نجوى كرم

 

وطرحت نجوى كرم مؤخرا ألبومها الجديد “زين الزين” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، من إنتاج شركة روتانا.

وحققت أغنية “زين الزين” إحدى أغنيات الألبوم أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها بنحو 8 أيام فقط عبر قناة شركة روتانا على يوتيوب.

 

أغنية زين الزين

 

وتُعد أغنية "زين الزين" الأغنية الرابعة التي تصدرها نجوى من ألبومها الجديد بعد أغنيات "نعا نقعد"، "يلعن البعد"، و"عتوقيت قلبي"، والتي حظيت جميعها بترحيب واسع من الجمهور العربي.

 

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نجوى كرم الفنانة اللبنانية نجوى كرم مهرجان قرطاج تونس

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