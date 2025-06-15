حالة طوارئ، روتانا تطرح أحدث ألبومات نجوى كرم

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث ألبومات المطربة اللبنانية نجوى كرم.

ويحمل الألبوم عنوان "حالة طوارئ" وتم طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

نجوى كرم

وفي وقت سابق كانت طرحت نجوى كرم ألبوم “زين الزين” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، من إنتاج شركة روتانا.

وحققت أغنية “زين الزين” إحدى أغنيات الألبوم أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها بنحو 8 أيام فقط عبر قناة شركة روتانا على يوتيوب.

أغنية زين الزين

وتُعد أغنية "زين الزين" الأغنية الرابعة التي تصدرها نجوى من ألبومها الجديد بعد أغنيات "نعا نقعد"، "يلعن البعد"، و"عتوقيت قلبي"، والتي حظيت جميعها بترحيب واسع من الجمهور العربي.

في جانب آخر تشارك الفنانة اللبنانية نجوى كرم في فعاليات مهرجان قرطاج 2025 في تونس وتحيي نجوى كرم حفلا ضمن فعاليات المهرجان يوم 9 أغسطس المقبل.

وتنطلق دورة هذا العام من مهرجان قرطاج في شهر يوليو المقبل، وتشهد مشاركة عدد من النجوم العرب، من بينهم نانسي عجرم ونجوى كرم.

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