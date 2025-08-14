كل ما تريد معرفته عن شروط تحويلات تقليل الاغتراب.. وقواعد التحويل للكليات المناظرة وغير المناظرة.. خطوات ورابط التسجيل.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

تقليل الاغتراب 2025، بدأت اليوم الخميس، أول أيام مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، والتي تستمر حتى الإثنين 18 أغسطس 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وتستمر مرحلة تقليل الاغتراب لمدة 5 أيام، حتى يوم الإثنين 18 أغسطس 2025، ويمكن للطلاب التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، سواء في معامل التنسيق الإلكتروني المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الحاسب الشخصي للطالب.

قواعد تحويلات تقليل الاغتراب 2025 للكليات المناظرة وغير المناظرة

حدد المجلس الأعلى للجامعات قواعد وشروط تحويلات تقليل الاغتراب للتحويل المناظر وغير المناظر، وجاءت كالتالي:

أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.

يُتاح للطالب تقليل الاغتراب (التحويل) لمرة واحدة فقط.

ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

قواعد التحويل إلى المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة 2025

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص، أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

• استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.

• مراعاة الطاقة الاستيعابية.

• الالتزام بنسبة القبول المحددة.

• ترتيب الطلاب يتم وفقًا لمجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة.

قواعد عامة لتحويلات تقليل الاغتراب 2025

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

رابط وخطوات تحويلات تقليل الاغتراب 2025

يجب للطلاب الراغبين في التحويل من كلية لأخرى في تقليل الاغتراب 2025، اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــا.

اختيار تنسيق الثانوية العامة 2025.

اختيار تحويلات تقليل الاغتراب 2025

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب

يختار للطالب بين التحويل المناظر أو الغير مناظر

ستظهر أمام الطالب قائمة بالكليات المتاحة للتحويل

يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في التحويل إليه.

يقوم الطالب بحفظ الاختيار الذي قام به

وينتظر نتيجة ظهور نتيجة التحويل على موقع التنسيق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــا.

2. اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

3. اختيار نتيجة تقليل الاغتراب.

4. إدخال البيانات الخاصة بالطالب رقم الجلوس والرقم السري.

5. اضغط على زر استعلام أو عرض النتيجة.

6. ستظهر أمامك نتيجة تحويلك ويمكنك طباعتها.

