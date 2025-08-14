الخميس 14 أغسطس 2025
خارج الحدود

غارتان إسرائيليتان استهدفتا دراجة في عيترون جنوبي لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا دراجة في عيترون جنوبي لبنان.

استهداف سيارة بجنوب لبنان

وأمس، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة حداثا جنوبي ‎لبنان.

ووفقا لتقارير إخبارية، قال مسؤول عسكري إسرائيلي: "حزب الله تجاهل دعوات فيلق القدس للرد العسكري خلال الحرب مع إيران"، زاعما أن هناك فرصة لخلق واقع أفضل في لبنان وسوريا إذا لم تهدرها الكراهية.

تفكيك سلاح حزب الله

وتابع المسئول العسكري الإسرائيلي: سياسة "شراء الهدوء" مع حزب الله فشلت.. وتفكيك سلاح حزب الله يجب أن يشمل كل لبنان وليس الجنوب فقط.

