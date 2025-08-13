الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استهداف سيارة بجنوب لبنان، ومسئول إسرائيلي: سياسة شراء الهدوء مع حزب الله فشلت

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة حداثا جنوبي ‎لبنان.

 

استهداف الاحتلال لسيارة في جنوب لبنان

ووفقا لتقارير إخبارية، قال مسئول عسكري إسرائيلي: "حزب الله تجاهل دعوات فيلق القدس للرد العسكري خلال الحرب مع إيران"، زاعما أن هناك فرصة لخلق واقع أفضل في لبنان وسوريا إذا لم تهدرها الكراهية.

تفكيك سلاح حزب الله

وتابع المسئول العسكري الإسرائيلي: سياسة "شراء الهدوء" مع حزب الله فشلت.. وتفكيك سلاح حزب الله يجب أن يشمل كل لبنان وليس الجنوب فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنوبي لبنان لبنان الاحتلال جنوب لبنان حزب الله إيران لبنان وسوريا سلاح حزب الله

مواد متعلقة

لاريجاني: وحدة لبنان أمر في غاية الأهمية بالنسبة لإيران

سلاح حزب الله والتوازن مع العدو الصهيوني!

تقديرات عسكرية إسرائيلية: حزب الله يعيد بناء قوة الرضوان ويستعد لأسر جنود في يوم الأوامر

حزب الله: لن نسمح لحكومة لبنان بسحب سلاحنا

الأكثر قراءة

أسباب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بنقابة المهن التمثيلية

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

فريق تحقيق يفحص فيديو مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

بيان عاجل من السعودية ردا على تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

قبل انطلاقه، شروط التحويل لكلية غير مناظرة في تقليل الاغتراب 2025

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025

خطوات تفعيل عرض الصيف لمحفظة فودافون كاش

انطلاق تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025.. الموعد والمستندات المطلوبة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول 2025

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads