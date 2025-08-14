أعطال سيارات وضربات شمس وإجهاد حراري، موجة الطقس الحارة تهدد "الشقيانين" (صور)

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خلال أغسطس 2025، أصبحت تأثيرات الطقس الحار ملموسة على حياة المصريين اليومية.

ليس فقط من حيث الشعور بالحر، بل أيضًا على مستوى الصحة العامة والمعدات والمهن التي تتطلب العمل في الهواء الطلق.

هذه الموجة الحارة سلطت الضوء على تحديات شديدة تواجه المجتمع، بدءًا من أعطال السيارات وصولًا إلى ضربات الشمس ومعاناة عمال النظافة.

أعطال السيارات في الطقس الحار: أزمة متكررة في الشوارع

ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يتجاوز 40 درجة مئوية يضع أنظمة السيارات تحت ضغط شديد.

البطاريات هي أول الضحايا، إذ يتسبب الحر في تبخر السوائل داخلها بسرعة، ما يقلل من كفاءتها ويؤدي إلى تعطلها فجأة.

كما أن أنظمة التبريد تواجه تحديًا كبيرًا؛ فزيادة الحمل على المحرك في الطقس الحار ترفع احتمالية غليان مياه الردياتير، وهو ما قد يتسبب في توقف السيارة تمامًا في منتصف الطريق.

يضاف إلى ذلك أن الإطارات تتأثر بالحرارة، حيث يزيد ضغط الهواء داخلها، ما يرفع خطر الانفجار خاصة عند السير لمسافات طويلة على طرق سريعة.

ضربة الشمس: الخطر الخفي في الحر القائظ

ضربة الشمس ليست مجرد صداع أو إحساس بالإجهاد، بل هي حالة طبية طارئة يمكن أن تهدد الحياة.

تحدث عندما يفشل الجسم في تبريد نفسه بسبب التعرض المطول للشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

أعراضها تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 40 درجة مئوية، جفاف الفم، دوار شديد، تسارع ضربات القلب، وفقدان الوعي أحيانًا.

الأطباء يؤكدون على أهمية الإسعافات السريعة، مثل نقل المصاب إلى مكان مظلل، تبريده بالماء أو كمادات باردة، وعدم التأخر في نقله إلى المستشفى.

عمال النظافة: مواجهة يومية مع لهيب الشمس

في حين يسعى معظم الناس لتقليل وقتهم خارج المنزل خلال ساعات الذروة، يواصل عمال النظافة عملهم في الشوارع تحت الشمس الحارقة، مرتدين زيهم الرسمي الذي قد يزيد من الشعور بالحر.

يعاني هؤلاء من خطر الجفاف، الإرهاق الحراري، وضربات الشمس، خاصة أن عملهم يتطلب جهدًا بدنيًا مستمرًا وحمل أدوات ثقيلة.

رغم أن بعض المحافظات بدأت مؤخرًا في تعديل مواعيد العمل لتجنب ساعات الذروة، إلا أن المشكلة مستمرة، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حيث لا يمكن تأجيل العمل لفترات طويلة.

نصائح وقائية لمواجهة الموجة الحارة

• للأفراد: شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، ارتداء ملابس فاتحة وخفيفة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة (من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا).

• لسائقي السيارات: فحص البطارية، مستوى مياه التبريد، وضغط الإطارات بانتظام.

• للمهن الميدانية: توفير فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة، توزيع مياه الشرب، وتوعية العمال بأعراض الإجهاد الحراري.

أزمة مناخية تحتاج لوعي جماعي

ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل ليس حدثًا عابرًا، بل جزء من نمط مناخي متغير يفرض على الجميع التكيف معه.

التحدي الأكبر ليس فقط في التعامل مع الآثار المباشرة للموجة الحارة، بل في وضع خطط طويلة الأمد لتقليل المخاطر على الصحة العامة، البنية التحتية، والاقتصاد.

المسؤولية مشتركة بين الأفراد، المجتمع المدني، والجهات الحكومية، لضمان أن تكون مواجهة الحر أكثر أمانًا وفعالية في المستقبل.

