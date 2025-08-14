الخميس 14 أغسطس 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال: مستمرون في استخدام القوة لتفكيك سلاح ‎حزب الله

قال قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس: مستمرون في استخدام القوة لتفكيك سلاح ‎حزب الله.
 

خلق واقع أفضل في لبنان وسوريا

 ووفقا لتقارير إخبارية، قال مسئول عسكري إسرائيلي أمس: "حزب الله تجاهل دعوات فيلق القدس للرد العسكري خلال الحرب مع إيران"، زاعما أن هناك فرصة لخلق واقع أفضل في لبنان وسوريا إذا لم تهدرها الكراهية، وذلك علي حد تغبيره.

 

تفكيك سلاح حزب الله

وتابع المسئول العسكري الإسرائيلي: سياسة "شراء الهدوء" مع حزب الله فشلت.. وتفكيك سلاح حزب الله يجب أن يشمل كل لبنان وليس الجنوب فقط.

