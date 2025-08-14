21 شاحنة مساعدات إماراتية تعبر رفح في طريقها إلى غزة

يواصل معبر رفح البري، اليوم، استقبال ودخول شاحنات المساعدات الإغاثية القادمة من عدة دول وجهات، تمهيدًا لمرورها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وعبرت 21 شاحنة مساعدات تابعة لدولة الإمارات من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، محملة بكميات من المواد الغذائية والمستلزمات الإغاثية الأساسية، في إطار قوافل الإغاثة الإماراتية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأهالي في القطاع، بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر، استمرارًا للدور الفاعل في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للفلسطينيين.

