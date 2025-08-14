الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

21 شاحنة مساعدات إماراتية تعبر رفح في طريقها إلى غزة

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات الإغاثية

يواصل معبر رفح البري، اليوم، استقبال ودخول شاحنات المساعدات الإغاثية القادمة من عدة دول وجهات، تمهيدًا لمرورها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وعبرت 21 شاحنة مساعدات تابعة لدولة الإمارات من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، محملة بكميات من المواد الغذائية والمستلزمات الإغاثية الأساسية، في إطار قوافل الإغاثة الإماراتية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


 وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأهالي في القطاع، بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر، استمرارًا للدور الفاعل في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للفلسطينيين.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعب الفلسطيني المساعدات الإغاثية شاحنات المساعدات الإغاثية كرم أبو سالم معبر رفح معبر كرم ابو سالم معبر رفح البري

الأكثر قراءة

استجابة لـ"فيتو"، وزير الرياضة يوقف إجراءات تعيين جهاز كازاخستاني لتدريب منتخب الملاكمة

طلعنا البنات بأعجوبة، شاهدة عيان تكشف تفاصيل حادث المطاردة على طريق الواحات

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

قبل زيادتها في سبتمبر، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

بسبب الموجة الحارة، السكك الحديدية تخفض من سرعة قطاراتها

مصرع وإصابة 21 عاملا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

خدمات

المزيد

استقرار في أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلى

آخر تطورات أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads