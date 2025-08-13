الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسوان تسجل 49 درجة غدًا، الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

درجات الحرارة غدا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الخميس، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من سيول على سيناء وسحب ركامية على سلاسل البحر الأحمر

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر والشبورة الكثيفة


الطقس غدا في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


درجة الحرارة غدا

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   27  ودرجة الحرارة العظمى 42، المحسوسة 44

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 43, المحسوسة 45

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  26 و درجة الحرارة العظمى 43, المحسوسة  45

بنها: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى  42 , المحسوسة 44

الإسكندرية:درجة الحرارة:27 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 38

مطروح:درجة الحرارة 26 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 25  و درجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 38

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى  43 , المحسوسة 45

السويس: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى: 42 , المحسوسة 44

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 35 ودرجة الحرارة العظمى 45 , المحسوسة 47

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 31 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة  45

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  28 ودرجة الحرارة العظمى 43  , المحسوسة 45

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 46

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 29  ودرجة الحرارة العظمى:  44 , المحسوسة 46

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  31 ودرجة الحرارة العظمى 45 , المحسوسة 45

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 33 ودرجة الحرارة العظمى 48 , المحسوسة 48

أسوان: درجة الحرارة  34  ودرجة الحرارة العظمى 49 , المحسوسة 49
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة غدا الخميس درجات الحرارة غدا درجة الحراره غدا طقس الغد درجة الحرارة الصغرى

مواد متعلقة

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من سيول على سيناء وسحب ركامية على سلاسل البحر الأحمر

الطقس في القاهرة، درجة الحرارة في الظل الآن تصل لـ 39 مئوية

تقترب من 50 في بعض المناطق، استمرار الموجة الحارة غدا الخميس

حالة الطقس اليوم، توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء

وصلت إلى 49 درجة رسميا، درجات حرارة غير مسبوقة اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، تحذير من اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

24 ساعة جحيم، تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

أسباب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بنقابة المهن التمثيلية

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

فريق تحقيق يفحص فيديو مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

بيان عاجل من السعودية ردا على تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

قبل انطلاقه، شروط التحويل لكلية غير مناظرة في تقليل الاغتراب 2025

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025

خطوات تفعيل عرض الصيف لمحفظة فودافون كاش

انطلاق تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025.. الموعد والمستندات المطلوبة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول 2025

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads