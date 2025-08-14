الخميس 14 أغسطس 2025
رئيس الموساد يبحث في قطر جهود التوصل لصفقة شاملة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، أن رئيس الموساد، دافيد برنياع، التقى برئيس وزراء قطر، محمد عبد الرحمن وبحث معه جهود التوصل لصفقة شاملة للإفراج عن المختطفين.

وأضاف الإعلام العبري، أن رئيس الموساد شدد لرئيس وزراء قطر أن على الوسطاء إبلاغ حماس أن احتلال غزة أمر جدي وليس حربا نفسية.

وأوضح الإعلام العبري أن رئيس الموساد لم يناقش مع الوسيط القطري ملف الرهائن بل أوضح التخلي عن الصفقة الجزئية.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش والشاباك اعتقلا عددا من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة بزعم شبهة "الإرهاب".

 حوادث في قطاع غزة

وذكرت الإذاعة في تقرير أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، وقعت عدة حوادث في قطاع غزة وبالقرب من حدود القطاع، وزعمت أنه تبين أن بعض سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية كانوا إرهابيين أو متورطين في أعمال إرهابية بطرق مختلفة"، مبينة أنه تم اعتقال عدد من السائقين وهم الآن يخضعون للتحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك).

وزعمت أنه "تم اعتقال سائق شاحنة مساعدات في منطقة كرم شالوم (معبر كرم أبو سالم)، والاشتباه قائم بأن ابنه شارك في اختطاف إسرائيليين في 7 أكتوبر"، مشيرة إلى أنه "تم اعتقال سائق شاحنة مساعدات آخر في نفس المنطقة، وهو متواجد في مكان لم يكن مسموحا له بالتواجد فيه، وقد صرح أمام قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي بأنه "ضل الطريق". وبعد التحقيق معه، تبين أنه ناشط في "الجبهة الشعبية" وقد أُفرج عنه في إحدى صفقات المختطفين خلال الحرب. وتم رصد سائق شاحنة مساعدات آخر على أنه ناشط في حركة حماس".

