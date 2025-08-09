السبت 09 أغسطس 2025
خارج الحدود

القضاء الإيراني يعلن اعتقال خلية تجسس لصالح الموساد تضم 20 شخصا

علم ايران،فيتو
علم ايران،فيتو

أعلن القضاء الإيراني اعتقال 20 شخصا بتهم التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.

القضاء الإيراني يعتقل 20 شخصا بتهم التجسس لصالح الموساد

وصرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، اليوم السبت، أن بعض الموقوفين اعترفوا بمهام مرتبطة بحرب الـ 12 يوما.

وأضاف أن التحقيقات أثبتت براءة عدد من المشتبه بهم وأُفرج عنهم.

الأجهزة الأمنية الإيرانية تواصل التحقيق مع المتورطين في قضايا تجسس 

وتابع أن الأجهزة الأمنية الإيرانية تواصل التحقيق مع المتورطين في قضايا تجسس وتعاون مع إسرائيل.

وشدد أن إيران تتوعد بأحكام صارمة لردع أي نشاط تجسسي لصالح إسرائيل.

 

