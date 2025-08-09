القضاء الإيراني يعلن اعتقال خلية تجسس لصالح الموساد تضم 20 شخصا

أعلن القضاء الإيراني اعتقال 20 شخصا بتهم التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.

القضاء الإيراني يعتقل 20 شخصا بتهم التجسس لصالح الموساد

وصرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، اليوم السبت، أن بعض الموقوفين اعترفوا بمهام مرتبطة بحرب الـ 12 يوما.

وأضاف أن التحقيقات أثبتت براءة عدد من المشتبه بهم وأُفرج عنهم.

الأجهزة الأمنية الإيرانية تواصل التحقيق مع المتورطين في قضايا تجسس

وتابع أن الأجهزة الأمنية الإيرانية تواصل التحقيق مع المتورطين في قضايا تجسس وتعاون مع إسرائيل.

وشدد أن إيران تتوعد بأحكام صارمة لردع أي نشاط تجسسي لصالح إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.