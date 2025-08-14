الخميس 14 أغسطس 2025
مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع "ليفاندوفسكي الجديد"

يبحث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نحو التحرك للتعاقد مع الموهبة البرازيلية الصاعدة ريكاردو ماثياس، مهاجم فريق إنترناسيونال، الذي يلقبه البعض بـ ليفاندوفسكي الجديد.

ريكاردو ماثياس يخطف أنظار كبار الأندية

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن المهاجم الشاب لفت الأنظار في أمريكا الجنوبية بموهبته التهديفية، ما جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى الساعية لضمه.

مانشستر يونايتد يراقب ريكاردو ماثياس

وبحسب صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن قيمة ماثياس السوقية تبلغ نحو 56.2 مليون جنيه إسترليني، وقد أرسل مانشستر يونايتد مؤخرا كشافه ألكسندر توريس لمتابعته عن قرب خلال مباراة إنترناسيونال أمام فلومينينسي في بطولة كأس البرازيل.

ويمثل ماثياس منتخب البرازيل تحت 20 عاما، ويُنظر إليه كأحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في البلاد، ما قد يجعله هدفا استراتيجيا للشياطين الحمر في سوق الانتقالات.

ويبدو مانشستر يونايتد، في طريقه للتخلي عن مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند، خصوصا بعد التعاقد مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو من لايبزيج.

