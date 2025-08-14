العثور على رضيعة داخل قاعدة حمام مستشفى الزهور ببورسعيد (صور)

عثرت عاملة نظافة في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، على رضيعة حديثة الولادة في دورة مياه قسم الطوارئ بالمستشفى ملقاة داخل "قاعدة الحمام".

الطفلة الرضيعة، فيتو

سيدة تتجرد من الأمومة ببورسعيد وتلقي رضيعتها بالمرحاض

وأكد شهود عيان أن سيدة تسللت إلى داخل دورة المياه بقسم الطوارئ فور شعورها بعلامات المخاض، وقامت بقطع الحبل السري، وألقت بالطفلة داخل مكان قضاء الحاجة - قاعدة الحمام - واستخدمت "السيفون" وأغلقت الغطاء على الطفلة في محاولة لإنهاء حياتها، ثم انصرفت خارج المستشفى هاربة من فعلتها.

الطفلة الرضيعة، فيتو

الام تحاول إنهاء حياة رضيعتها

ومن جانبه، أكد مصدر طبي مسئول، على ان العاملة لاحظت سيل من الدماء على الأرض بدورة مياه قسم الطوارئ وتتبعته حتى وصلت الحمام ولاحظت شيء غريب وعندما فتحت غطاء مكان قضاء الحاجة وجدت طفلة حديثة الولادة ملقاة فيه، مؤكدًا أن الطفلة ما زالت على قيد الحياة وتم نقلها إلى الحضانة بمستشفى السلام، وإبلاغ قسم شرطة الزهور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتُباشر الجهات الأمنية التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط الأم المتهمة.

