عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري مساء أمس الثلاثاء برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. عبد الوهاب عزت أمين المجلس، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة النهضة ببني سويف.



وأعلن د.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات، منها موضوع تخرج طلاب كلية الصيدلة للعام الجامعي الحالي، حيث أقر المجلس أن كل من التحق بالكلية اعتبارًا من العام الجامعي 2019/2020 وأتم مدة الدراسة بنجاح (5 سنوات دراسية + سنة تدريب) يتخرج في مايو 2025، مع تحديد أدوار التخرج على النحو الآتي:

• (دور يوليو) ويلحق به يونيو ويوليو، الذين أتموا سنة التدريب الإجباري في هذه الأشهر.

• (دور سبتمبر) ويلحق به أغسطس وسبتمبر، الذين أتموا سنة التدريب الإجباري في هذه الأشهر.

• (دور فبراير) ويلحق به أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، الذين أتموا سنة التدريب الإجباري في هذه الأشهر.

وذلك بما يتوافق مع قرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والدليل الاسترشادي لبرنامج الامتياز.

كما وافق المجلس على اعتماد الشهادات المؤمنة لطلاب الجامعات الخاصة، وإنشاء مراكز بيومترية متخصصة لضمان دقة البيانات، وتوثيقها وفق أحدث المعايير التقنية.

ووافق المجلس على إنشاء كلية الحقوق بجامعة اللوتس.

كما وافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات لتصبح كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة اللوتس.

ومن جانبه، أكد محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس أن المجلس وافق على توقيع عدد من الاتفاقيات، منها:

• اتفاق تعاون بين جامعة المستقبل وجامعة زيجيانغ يويكسبو شاوشينغ بالصين.

• اتفاق تعاون بين جامعة حورس وجامعة كنتاكي بكنسنجتون بالولايات المتحدة الأمريكية.

• اتفاق تعاون بين جامعة باديا والفرع الطبي لجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

• مذكرة تفاهم بين جامعة مصر الدولية وجامعة ستراثكلايد بإسكتنلندا.

وأشاد الوزير بجامعة النهضة كصرح تعليمي متميز خارج نطاق القاهرة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا لتعاون القطاع الخاص في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أن الجامعة تضم 9 كليات في تخصصات متنوعة، مشيرًا إلى أن افتتاح المجمع الطبي التابع لمؤسسة "تعليم" يعد إضافة نوعية للقطاع الصحي في صعيد مصر، بما يوفره من خدمات طبية متكاملة، وتجهيزات حديثة، تسهم في خدمة المواطنين، وتعزيز التدريب العملي للطلاب.

ولفت عاشور إلى الدور الحيوي للجامعات الخاصة في تقديم تعليم متميز عبر برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أنها تمثل رافدًا أساسيًا لمنظومة التعليم العالي في مصر، وتسهم في استيعاب الزيادة المتنامية في الإقبال على التعليم الجامعي، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز دور هذه الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية تسويق برامجها الدراسية على المستويين العربي والإفريقي لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج.

وأكد الوزير أهمية مواصلة الجامعات الخاصة جهودها للارتقاء بجودة التعليم والمناهج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشددًا على ضرورة مراجعة البرامج الأكاديمية وتحديثها، وإضافة تخصصات مستقبلية، ودعم الابتكار، والتوسع في الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية للحصول على الاعتمادات الأكاديمية العالمية، مشيدًا بالشراكات المتميزة التي تعقدها الجامعات الخاصة في هذا الإطار، مؤكدًا أهمية تطوير البنية التحتية والمختبرات، وتحسين الخدمات الطلابية والأنشطة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز دور الجامعات الخاصة في خدمة المجتمع، والمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تنظيم القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، وعقد الندوات التثقيفية، وتنفيذ الأنشطة المتنوعة، مشيرًا إلى ضرورة دعم برامج البحث العلمي جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعات الخاصة عالميًا، وتوجيه الجهود نحو الأبحاث التطبيقية التي تعالج تحديات المجتمع وتدعم خطط التنمية، مع مواصلة تبني وتنفيذ خطط التحول الرقمي.

كما وجه عاشور بأهمية تعزيز الاهتمام بحصول البرامج الدراسية على الاعتماد المحلي والدولي، بما يضمن رفع جودة التعليم، وتحقيق التميز الأكاديمي.

وأكد أهمية دور الجامعات الخاصة في دعم الطلاب المتفوقين غير القادرين، وكذا أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

كما وجه بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، والتأكد من جاهزية أدوات الصحة والسلامة المهنية، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026؛ لضمان جودة العملية التعليمية.

واستعرض المجلس تقريرًا حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهري يونيو ويوليو، والتي شملت اجتماعات ولقاءات لتعزيز جودة التعليم في القطاعات ذات الأولوية، من بينها اجتماع برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف التعليم العالي، وتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي بدعم من الوكالة اليابانية "جايكا".

كما شهد الوزير فعاليات ملتقى شباب المعرفة في نسخته الرابعة، وحفل تكريم 20 جامعة مصرية مدرجة بتصنيف QS لعام 2025، وتوقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري ومؤسسة QS، إلى جانب ترؤسه اجتماعات لمجالس الجامعات الأهلية والتعليم التكنولوجي والمراكز والمعاهد البحثية، ومجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وتضمن التقرير حضور الوزير لعدد من الفعاليات والمؤتمرات، منها انطلاق المعسكر التدريبي لمبادرة "كن مستعدًا: مليون مؤهل مبتكر"، والإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتوقيع اتفاقيات تعاون أكاديمي بين 12 جامعة مصرية وجامعة لويفيل الأمريكية، وإعلان الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024، وكذا زيارة مقري شركة "إلسيفير" "و"إنسيچن" في أمستردام بهولندا؛ لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والتعليم الطبي، وإطلاق برنامج جديد لتدريس العلوم المصرفية بالجامعات المصرية بالتعاون مع البنك المركزي، وترؤس اجتماعات مجلس أمناء مدينة زويل ومجالس الجامعات الخاصة والأهلية، فضلا عن عقد لقاءات مع وزراء وسفراء ومسؤولي جامعات أجنبية؛ لبحث آليات التعاون العلمي والبحثي المشترك.

