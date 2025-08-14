محافظ الدقهلية يتابع تطوير المدارس والمؤسسات الخدمية بقرية منية بدواي (صور)

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بجولة تفقدية مفاجئة بقرية منية بدواي التابعة لمركز المنصورة، في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم اللازمة في مختلف القطاعات.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير المدارس

واستهل محافظ الدقهلية جولته بتفقد أعمال الترميم ورفع الكفاءة الجارية بمدرسة حسن عبد الوهاب العقدة الابتدائية بمنية بدواي مركز المنصورة، حيث تفقد الفصول الدراسية والساحة والحديقة المدرسية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة والالتزام بالجدول الزمني لتكون المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

تطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية

وأكد اللواء مرزوق خلال جولته أن تطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى المدارس في مختلف القرى والمراكز.

واختتم اللواء مرزوق جولته مطالبًا الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ببذل المزيد من الجهود والعمل لخدمة المواطنين، وتحقيق التنمية المنشودة في كافة قرى ومراكز ومدن الدقهلية.

