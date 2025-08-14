الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع تطوير المدارس والمؤسسات الخدمية بقرية منية بدواي (صور)

جولة لمحافظ الدقهلية،
جولة لمحافظ الدقهلية، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بجولة تفقدية مفاجئة بقرية منية بدواي التابعة لمركز المنصورة، في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم اللازمة في مختلف القطاعات.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير المدارس 

واستهل محافظ الدقهلية جولته بتفقد أعمال الترميم ورفع الكفاءة الجارية بمدرسة حسن عبد الوهاب العقدة الابتدائية بمنية بدواي مركز المنصورة، حيث تفقد الفصول الدراسية والساحة والحديقة المدرسية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة والالتزام بالجدول الزمني لتكون المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

 

تطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية 

وأكد اللواء مرزوق خلال جولته أن تطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى المدارس في مختلف القرى والمراكز.

واختتم اللواء مرزوق جولته مطالبًا الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ببذل المزيد من الجهود والعمل لخدمة المواطنين، وتحقيق التنمية المنشودة في كافة قرى ومراكز ومدن الدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال الترميم البنية التحتية الجدول الزمني الخدمات المقدمة للمواطنين العملية التعليمية الخدمية والتنموية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوحدات المحلية المشروعات الخدمية والتنموية تطوير البنية التحتية بداية العام الدراسي الجديد رفع الكفاءة الجارية جولة تفقدية مفاجئة محافظ الدقهلية لدقهلية اليوم

مواد متعلقة

مستشفى رأس التين بالإسكندرية ينجح في إجراء فحص موجات صوتية على القلب عبر المنظار المريئي

شعبة النقل الدولي: نسعى لتكوين أسطول بحري يضم 36 سفينة بحلول 2030

الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي

6 غيابات لـ بيراميدز أمام الإسماعيلي

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

تعرف على ضوابط زيادة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

تكليفات رئاسية مهمة لصالح الإذاعة والتلفزيون

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما هي صلاة الزوال، وفضلها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads