رئيس جامعة المنصورة يُكرِّم قيادات جامعية سابقة ويؤكِّد استمرار مسيرة التطوير

كرَّم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة المديرين السابقين تقديرًا لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم البارزة خلال فترة توليهم المسؤولية، مشيدًا بأدائهم الأمانةَ بكل تفانٍ وإخلاص، وحرصهم على الارتقاء بخدمات المستشفيات الجامعية، كما رحَّب بالمديرين الجدد، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على استكمال مسيرة التطوير ورفع مستوى الخدمات الطبية، والحفاظ على مكانة جامعة المنصورة كأحد أبرز صروح الطب في مصر والمنطقة.

واستقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد بقاعة مجلس الجامعة، عددًا من القيادات الإدارية بالمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

رئيس جامعة المنصورة يُكرِّم قيادات المستشفيات الجامعية السابقة ويؤكِّد استمرار مسيرة التطوير

وضم اللقاء كلًّا من: الدكتور وليد أبو سمرة، مدير مركز العيون السابق، والدكتور أشرف الشرقاوي، مدير مستشفى الأطفال السابق، والدكتور حلمي عزت، مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي السابق؛ إلى جانب المديرين الجدد: الدكتور أحمد عبد الرؤوف، مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي، والدكتور أمجد النقراشي، مدير مركز العيون، والدكتورة منى حافظ، مدير مستشفى الأطفال.

كرَّم رئيس الجامعة المديرين السابقين تقديرًا لجهودهم

جامعة المنصورة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تطوير القطاع الصحي، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، وتحديث البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، وتعزيز قدراتها على تلبية احتياجات المرضى من مختلف المحافظات؛ مشيرًا إلى أن التطوير المستمر لمستشفيات الجامعة يمثل جزءًا أساسيًّا من خطة الدولة للارتقاء بالخدمة الصحية للمواطنين.

الجامعة تظل قلعةً للطب في مصر، ومركز إشعاعٍ علميٍّ وطبيٍّ

كما أكَّد حرص الجامعة على أن تظل قلعةً للطب في مصر، ومركز إشعاعٍ علميٍّ وطبيٍّ يخدم ملايين المواطنين؛ مشيرًا إلى أن القطاع الطبي بالجامعة يمثل ركيزةً أساسيةً في العمل الأكاديمي والمؤسسي، ويجمع بين الرسالة العلمية والمهنية والإنسانية.

وأوضح رئيس الجامعة أن عملية التسليم والتسلُّم من المديرين السابقين – الذين انتهت مدة تعيينهم – إلى المديرين الجدد، تمت بسلاسةٍ وروح تعاون، بما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع؛ مؤكدًا استمرار توفير الجامعة لكافة أشكال الدعم المادي والبشري والتقني.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن مستشفيات جامعة المنصورة ستظل بيتَ الخبرة الطبي ومقصدًا للمرضى، مع مواصلة العمل على تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الرعاية المتكاملة؛ لاستمرار قيامها بدورها المحوري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وذلك من خلال تقديم رعايةٍ طبيةٍ متقدمةٍ، وتدريب الكوادر، وتطوير شراكات بحثية عالمية، بما يواكب المعايير الدولية ويرسخ مكانتها كمنارةٍ طبيةٍ في المنطقة.

كما أعرب عن تقديره البالغ لكافة الجهود المبذولة داخل قطاع المستشفيات الجامعية، موجِّهًا الشكر إلى إدارة المستشفيات وعلى رأسها عميد كلية الطب، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والسادة المديرين ونوابهم، وأعضاء هيئة التدريس، والأطباء، وهيئة التمريض، والصيادلة، والمهندسين، وكافة أعضاء الجهاز الإداري، وكل من يساهم في استمرار تقديم الخدمة الطبية المتميزة.

بدوره، أعرب الدكتور محمد عطية البيومي عن فخره بما تحقق من إنجازات خلال فترة عمل القيادات السابقة، واصفًا تلك المرحلة بأنها كانت مليئةً بالتطوير والعمل الجاد وتحمل المسؤولية؛ معبِّرًا عن امتنانه للعمل مع إدارات متميزة وفرق طبية وإدارية على قدر الأمانة.

كما عبَّر الدكتور أشرف شومة عن اعتزازه بما شهدته المستشفيات الجامعية من تطوراتٍ نوعيةٍ في السنوات الأخيرة، مُثمِّنًا الجهود التي بُذلت بأمانةٍ وإخلاصٍ؛ معربًا عن فخره بالمستوى الذي وصلت إليه الخدمات الطبية، ومتمنيًّا التوفيق للقيادات الجديدة.

ووصف الدكتور الشعراوي كمال يوم التكريم بأنه "يوم الوفاء"، مؤكدًا أن مراسم التسليم والتسلُّم جرت في أجواءٍ من التعاون والاحترام، بما يعكس قوة العمل المؤسسي داخل الجامعة؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى استمرار تنفيذ خطط التطوير الشاملة التي تشمل تحديث الأجهزة الطبية وتحسين بيئة العمل لخدمة المرضى من جميع المحافظات.

أما المديرون السابقون، فأعربوا عن شكرهم العميق لرئيس الجامعة على لفتة التكريم والدعم المستمر، مؤكدين سعادتهم بالعمل في بيئة مؤسسية تؤمن بتعاقب الإدارات وتكامل أدوارها؛ معبِّرين عن فخرهم بانتمائهم لجامعة المنصورة وما تمثله من قيمةٍ علميةٍ وطبيةٍ على مستوى الوطن.

من جانبهم، عبَّر المديرون الجدد عن امتنانهم لثقة إدارة الجامعة فيهم، مؤكدين عزمهم على مواصلة مسيرة التطوير وتعزيز جودة الخدمات الطبية، والعمل بروح الفريق الواحد مع جميع القطاعات داخل المستشفيات الجامعية؛ للحفاظ على ريادة جامعة المنصورة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

