محافظ الدقهلية يشهد ختام فعاليات مهرجان جمصة الصيفي الأول (صور)

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ختام فعاليات مهرجان جمصه الصيفي الأول 2025.

وخلال حفل الختام أعرب المحافظ عن سعادته لما حققه الحدث من نجاح على المستويين الفني والرياضي، فضلًا عن دوره في الترويج لمدينة جمصة ومنطقة 15 مايو.

وأكد "المحافظ" أن الهدف من المهرجان هو فتح الآفاق أمام المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في مدينة جمصة و15 مايو، بما يسهم في تطويرها حضريًا ويعزز من مكانتها على الخريطة السياحية، مشيرًا إلى أن دعمه الكامل موجّه لجميع المستثمرين الجادين من أجل النهوض بالمدينة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وقال "مرزوق" إن مهرجان جمصه سيقام سنويًّا خلال شهري يوليو وأغسطس، ليصبح حدثًا ثقافيًّا وسياحيًا ثابتًا يسهم في الارتقاء بالمدينة، مؤكدًا: "بسواعد أبناء الدقهلية المخلصين سنضعها في طليعة المحافظات"، مشيدًا بتاريخ المحافظة العريق التي أنجبت لمصر والعالم أعلامًا في شتى المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والرياضية والعسكرية.

وتطرق "المحافظ" في كلمته إلى ضرورة دعم نادي المنصورة الرياضي للعودة إلى سابق عهده والمنافسة القوية في الدوري الممتاز.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أنه يتابع بنفسه شكاوى المواطنين من خلال التعليقات على الصفحة الرسمية للمحافظة، ويعمل على حلها من خلال الزيارات الميدانية ولقاء الأهالي على أرض الواقع.

و قال "المحافظ" إن مدينة جمصه ستظل مركزًا للجمال والفن، ووجهة سياحية وثقافية مميزة على خريطة مصر، مشيدًا بالتنظيم المتميز للمهرجان الذي جمع بين المتعة والفن والتسويق السياحي للمدينة، وأكد أن الفعاليات الثقافية والفنية تساهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الانتماء، فضلًا عن دورها في دعم القطاع السياحي.

وأشار "مرزوق" إلى أن المهرجان نجح في إلقاء الضوء على ما تمتلكه جمصه ومنطقة 15 مايو من مقومات استثمارية وسياحية واعدة، مؤكدًا أن هناك 17 فرصة استثمارية متنوعة في مجالات السياحة والخدمات والتعليم والصحة، ستحدث نقلة نوعية بالمدينة وتسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وكرم محافظ الدقهلية كرم كلا من الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، ومن اللجنة المنظمة المحاسب إيهاب صفوت فوده رئيس مجلس إدارة نادي، والمهندس أحمد راس منظم الحفل وعدد من المستثمرين

وأشاد "المحافظ " بتفاعل المواطنين والزوار مع فعاليات المهرجان، موضحًا أن حجم المشاركة يعكس تعطش المجتمع المحلي لمثل هذه الفعاليات، وأن المحافظة تسعى لتحويل مهرجان جمصة إلى حدث سنوي يجمع بين الثقافة والفن والترفيه ويعزز من مكانة المدينة كأحد أهم المقاصد السياحية بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مدينة جمصة، والكاتب الصحفي حازم نصر رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، وعدد من مستثمري المنطقة الصناعية بجمصة، ومقرر المعرض الدكتور أحمد الشافعي.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تفقد مساء الأربعاء، معرض الفنون التشكيلية الذي أُقيم ضمن أنشطة المهرجان، وأبدى إعجابه الشديد باللوحات الفنية المعروضة.

وأكد "مرزوق" أن الفنون التشكيلية تمثل مرآة لهوية المجتمع وثقافته، وتفتح آفاقًا واسعة أمام المبدعين الشباب.

