أزمات إدارية تعصف بالزمالك قبل لقاء المقاولون، وفيريرا يُعيد ترتيب الأوراق

يواصل المدير الفني لنادي الزمالك، يانيك فيريرا، تجهيز الفريق بشكل مكثف استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وطلب فيريرا مؤخرًا تقريرًا طبيًا وفنيًا شاملًا عن حالة محمود بنتايك، الظهير الأيسر، بعد شعور اللاعب بالإرهاق خلال التدريبات الأخيرة.

ويسعى المدرب البلجيكي لضمان الجاهزية البدنية الكاملة لجميع العناصر، خاصة في ظل ضغط المباريات وسعي الفريق لتحقيق نتائج إيجابية بعد فترة من التذبذب في الأداء.

عودة فتوح… دفعة قوية للجبهة اليسرى

فيما تلقى الجهاز الفني دفعة قوية بإعلان أحمد فتوح جاهزيته الكاملة للمشاركة في اللقاء المقبل.

مصدر من داخل النادي أكد أن فتوح أبلغ الجهاز الفني بأنه جاهز بنسبة 100%، بعد تعافيه من أي إصابة، وظهر بمستوى جيد في التدريبات الجماعية.

وتمنح عودة فتوح الزمالك استقرارًا دفاعيًا وهجوميًا على الجبهة اليسرى، في ظل تراجع مستوى بعض البدلاء، وزيادة الأعباء على اللاعبين الأساسيين بسبب ضغط الجدول.

ناصر منسي يقود الهجوم… وثقة متزايدة من الجهاز الفني

على مستوى الخط الأمامي، استقر فيريرا بنسبة كبيرة على الدفع بالمهاجم ناصر منسي لقيادة الهجوم أمام المقاولون.

وجاء القرار بعد تألق اللاعب في التدريبات الأخيرة، حيث ظهر بحالة فنية وبدنية جيدة، وأظهر رغبة كبيرة في العودة للتسجيل.

منسي يُعد من الأسماء التي يراهن عليها الجهاز الفني، خاصة بعد غياب الفاعلية الهجومية للفريق في بعض اللقاءات الماضية، ومن المتوقع أن يعتمد عليه فيريرا ضمن التشكيل الأساسي، على أمل استغلال سرعته وحسه التهديفي.

أزمة المستحقات: اتصالات عاجلة لحل الموقف

بعيدًا عن الجوانب الفنية، تواصل إدارة الزمالك التعامل مع أزمة المستحقات المالية المتأخرة لعدد من الأسماء البارزة التي غادرت النادي، على رأسهم المدرب السابق جوميز، والمهاجم إبراهيما نداي، واللاعب ميشالاك.

مصدر داخل النادي كشف أن الإدارة بدأت فتح قنوات اتصال مع الثلاثي لبحث تسوية ودية، تتضمن تقسيط المستحقات المتأخرة لتفادي اللجوء إلى الشكاوى الدولية، التي قد تؤدي إلى عقوبات خطيرة مثل خصم النقاط أو منع القيد.

يُذكر أن الزمالك عانى في السنوات الأخيرة من سلسلة شكاوى دولية بسبب تأخر صرف المستحقات، الأمر الذي أثر سلبًا على استقراره الإداري والفني.

بين التحديات والطموحات: الفريق في مفترق طرق

يدخل الزمالك في مواجهة المقاولون العرب وهو يسعى لتحقيق انتصار معنوي يعزز ثقة اللاعبين، ويمهد الطريق لتحسن النتائج، ولا تزال الأزمات المالية والإدارية تُلقي بظلالها على الأجواء داخل النادي، وهو ما يتطلب تدخلًا سريعًا وحلولًا عملية قبل أن تتفاقم الأمور.

المواجهة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لفيريرا ولاعبيه، فهل ينجح الفريق في تجاوز الصعوبات وتحقيق نتيجة إيجابية؟ الأيام القليلة القادمة ستحمل الإجابة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه الهام أمام سيراميكا بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

بطولة الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 لقاءات قوية.

ويلتقي زد مع سيراميكا، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

