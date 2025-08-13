الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف بالأسواق أبرزها الليمون والبامية

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 10.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 17 جنيها إلى 23 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 6 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 8 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 12 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 18 إلى 34 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

اسمه الحقيقي وأخلاقه، جيران البلوجر "ياسمين" بالشرقية يفجرون مفاجأة عن شخصيته

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

جاءت من حيث لا تحتسب، بشرى عن مياه السد العالي رغم تأثير سد النهضة وانخفاض الأمطار

لغز البلوجر "ياسمين"، فيتو تكشف كواليس وموقع تصوير الفيديوهات المخلة بالشرقية

أنا في مهمة تاريخية وروحية، نتنياهو يعترف صراحة بأطماع تراوده بشأن سيناء

من موعد التدريب إلى أزمة ديانج، سيد عبد الحفيظ يفند أخطاء ريبيرو مع الأهلي (فيديو)

هل تكون خنجرا في ظهر مصر، محادثات بين إسرائيل وجنوب السودان لإعادة توطين سكان غزة

إن كيدهن عظيم، كولومبية تفضح أسطورة ريال مدريد على الهواء: رفضته لأنه لا يستحم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads