أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف مرة واحدة والثوم والليمون خارج القائمة

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 15 جنيها إلى 21 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.
سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 8 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.
سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 16 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية من 18 إلى 34 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيها.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 21 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

