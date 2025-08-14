لليوم الثاني، إغلاق حركة الملاحة النهرية بأسوان بسبب موجة الطقس السيئ (صور)

أصدر اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهات لكافة الجهات المختصة بمواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى لليوم الثانى على التوالى، فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية، وتقلبات الطقس والأحوال الجوية التى تشهدها مختلف أنحاء المحافظة فى ظل العاصفة الترابية.

إغلاق حركة الملاحة النهرية

وقامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر فى أسوان وأبو سمبل.

وشدد محافظ أسوان على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة، حيث إن الوضع مستقر حاليًا دون وقوع أى خسائر.

فيما قامت إدارة المرور بالتنبيه على سائقى السيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير بالطرق السريعة كالصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البرى، وأيضًا طريق أسوان / القاهرة الزراعى، والطرق الداخلية.

ومن جانبه حذر المهندس سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى بالمسار الملاحى أسوان / الأقصر، وكامل مسطح بحيرة ناصر بصفة مؤقتة لحين تحسن الأحوال الجوية، وهدوء الرياح وصفاء الجو والنقاء من الشوائب والأتربة العالقة وزيادة مدى الرؤية الأفقية.

كما حذر مدير فرع هيئة النقل النهرى العائمات من المغادرة من المراسى والإبحار بصفة قطعية، على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل توخى أعلى درجات الحرص أثناء الإبحار وإجراء مناورات تراكى بموضع أمن أو وصولها لاقرب مرسى للرسو، وعلى جميع العائمات النهرية إنارة كامل الأنوار الملاحية والسطح المشمس وأنوار الجانبين.

وطالب باتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والتموضع الأمن والمنضبط بأقرب مرسى، وعدم الرعونة وزيادة السرعة، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ أن وجدت سرعة الإبلاغ بأى وسيلة اتصال بما فيها جهاز المناداة اللاسلكى لتحقيق استجابة وتفاعل فورى وسريع مع الموقف أن وجد، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها وتأمين محتويات السطح المشمس، وإنزال التندات العلوية بالسطح المشمس.

