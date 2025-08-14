الخميس 14 أغسطس 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو حيازة شخص سلاح ناري والتعدي على سيدة بالإسكندرية

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بحوزته سلاح نارى بالتعدى على سيدة وإجبارها على الدخول لسيارته بالإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة.
   


ورصدت أجهزة الأمن، منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص وبحوزته سلاح نارى بالتعدى على سيدة وإجبارها على الدخول لسيارته بالإسكندرية.

 وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك شركة توريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالأسكندرية) وبحوزته (طبنجة "مرخصة للدفاع") والسيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (زوجته "ربة منزل").

 فيديو حيازة شخص سلاح نارى والتعدى على سيدة بالإسكندرية 

 وبسؤالهما أكدا وجود خلافات عائلية بينهما وبتاريخ 12 الجارى تقابلا بمقهى بدائرة قسم شرطة العطارين لإنهاء تلك الخلافات، إلا أنهما لم يتفقا وحال انصرافهما قامت السيدة بإنتزاع الهاتف المحمول الخاص بالمذكور فقام بمحاولة إسترداده وإجبارها على الدخول لسيارته مستخدمًا السلاح النارى المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله والإدارية لإلغاء ترخيص السلاح النارى.
 

