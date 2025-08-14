مدافع بارما يصل ليفربول اليوم لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقود

اقترب نادي ليفربول من تعزيز صفوفه بصفقة جديدة، من خلال التعاقد مع جيوفاني ليوني، مدافع بارما الإيطالي.

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، أن ليوني سيصل اليوم الخميس إلى ليفربول، من أجل إجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود.

وأضاف: "سيسافر برفقة وكيله إلى إنجلترا، حيث تم الاتفاق مع ليفربول بنسبة 100% كما أعلن".

وكان ليفربول قد حسم اتفاقه مع بارما على ضم المدافع صاحب الـ18 عاما، بصفقة بيع دائمة، حيث تبلغ قيمة الصفقة 35 مليون يورو مع نسبة من أي عملية بيع مستقبلي.

جدير بالذكر أن ليوني كان قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالانضمام إلى إنتر ميلان، لكن تأخر الصفقة دفع ليفربول للدخول وحسمها سريعا.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي، قرر ضم موهبة جديد من الدوري الإيطالي لتدعيم دفاع الفريق، تحسبًا لرحيل إبراهيما كوناتي حال عدم موافقته على تجديد عقده.

ودخل كوناتي دائرة اهتمامات عدد من كبار أندية أوروبا على رأسها ريال مدريد، خاصة أن عقده مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم ينجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق حتى الآن حول توقيع عقد جديد.

