الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدافع بارما يصل ليفربول اليوم لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقود

جيوفاني ليوني
جيوفاني ليوني

اقترب نادي ليفربول من تعزيز صفوفه بصفقة جديدة، من خلال التعاقد مع جيوفاني ليوني، مدافع بارما الإيطالي. 

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، أن ليوني سيصل اليوم الخميس إلى ليفربول، من أجل إجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود.

وأضاف: "سيسافر برفقة وكيله إلى إنجلترا، حيث تم الاتفاق مع ليفربول بنسبة 100% كما أعلن".

وكان ليفربول قد حسم اتفاقه مع بارما على ضم المدافع صاحب الـ18 عاما، بصفقة بيع دائمة، حيث تبلغ قيمة الصفقة 35 مليون يورو مع نسبة من أي عملية بيع مستقبلي.

جدير بالذكر أن ليوني كان قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالانضمام إلى إنتر ميلان، لكن تأخر الصفقة دفع ليفربول للدخول وحسمها سريعا.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي، قرر ضم موهبة جديد من الدوري الإيطالي لتدعيم دفاع الفريق، تحسبًا لرحيل إبراهيما كوناتي حال عدم موافقته على تجديد عقده.

ودخل كوناتي دائرة اهتمامات عدد من كبار أندية أوروبا على رأسها ريال مدريد، خاصة أن عقده مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم ينجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق حتى الآن حول توقيع عقد جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي ليفربول جيوفاني ليوني بارما الإيطالي بارما إنتر ميلان ابراهيما كوناتي

مواد متعلقة

صراع العمالقة في الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتسلح بميركاتو تاريخي.. آرسنال من أجل تحقيق حلم الفوز بالبريميرليج.. و"نيو لوك" مانشستر سيتي للعودة لمنصات التتويج

ليفربول يفاوض موهبة بارما الإيطالي تحسبا لرحيل كوناتي

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

تعرف على ضوابط زيادة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

تكليفات رئاسية مهمة لصالح الإذاعة والتلفزيون

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما هي صلاة الزوال، وفضلها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads