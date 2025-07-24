الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شرط ليفربول حجر عثرة أمام صفقة انضمام كوناتي إلى ريال مدريد

إبراهيما كوناتي،فيتو
إبراهيما كوناتي،فيتو

تتردد العديد من التقارير حول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي عبّر عن رغبته الواضحة في الرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن بشرط وحيد هو الانضمام إلى ريال مدريد.

رغم سعادته المحتملة بهذه الخطوة، يدرك كوناتي أن المفاوضات لن تكون سهلة، خاصة في ظل تمسك ليفربول بمطالبه المالية المرتفعة، التي تُعد من أبرز العوائق أمام إتمام الصفقة، إذ يرغب النادي في بيعه مقابل مبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.

من جهته، يراقب ريال مدريد الوضع عن كثب، منتظرًا اللحظة المناسبة للدخول بقوة في المفاوضات، في وقتٍ يواصل فيه ليفربول صلابته ورفضه للتنازل.

رغم أن سوق الانتقالات لا يزال مفتوحًا، فإن تعقيدات الصفقة تزداد يومًا بعد يوم، ومع ذلك لا يزال الأمل قائمًا داخل ريال مدريد في التوصل إلى اتفاق قبل إغلاق النافذة.

ومن جانبه، يسعى ليفربول إلى تمديد عقد نجمه الفرنسي، الذي ينتهي في صيف 2026.

 وكانت المفاوضات بشأن التجديد قد اقتربت من الحسم في وقت سابق، لكن المحادثات مع وكلاء اللاعب شهدت بعض التغييرات خلال الأشهر الماضية.

ورغم ذلك، يبدي النادي الإنجليزي تفاؤله بالتوصل لاتفاق قريب، مع تأكيده عدم وجود نية للتفريط في كوناتي خلال سوق الانتقالات الحالية أو بشكل مجاني بنهاية عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابراهيما كوناتي المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي ريال مدريد ليفربول لاعب ليفربول كوناتي

مواد متعلقة

ثلاثي ليفربول وآرسنال وأوكسير في معسكر منتخب 20 عاما (فيديو)

آخر تطورات مفاوضات اتحاد جدة لضم إسماعيل بن ناصر

هجوم عارم ضد لاعب ريال مدريد السابق بعد تصريحاته المسيئة للمرأة (فيديو)

بعد تعرضه للاحتيال، صحيفة إسبانية تكشف موقف برشلونة من رحلة كوريا (فيديو)

كيف يستعد الزمالك للموسم الجديد؟.. جون إدوارد يستكمل صفقات الفريق.. نجم زد يقترب.. ولاعب أوروبي على الأبواب.. ومنح الضوء الأخضر لرحيل فتوح وصبحي

أسوة بـ لامين يامال، ريال مدريد يسعى لجني أرباح خيالية من قميص مبابي

تقارير تكشف سر اكتمال صفقة انضمام راشفورد لبرشلونة

بعد انضمامه إلى ليفربول، إيكيتيكي يدخل قائمة أغلى 10 لاعبين فرنسيين في تاريخ صفقات كرة القدم

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة وخطوات التقديم

نائب رئيس جامعة القاهرة يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق أعمال التنسيق

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 24 يوليو 2025

آخر تطورات صفقة انضمام مدافع زد للزمالك

مصرع عامل في حريق مصنع الفوم بالقليوبية

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

166 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون صيام يوم الخميس واجبًا في غير الفريضة؟

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

هل ورد دعاء التوفيق والنجاح في السنة النبوية؟

المزيد
الجريدة الرسمية