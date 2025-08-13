صراع العمالقة في الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتسلح بميركاتو تاريخي.. آرسنال من أجل تحقيق حلم الفوز بالبريميرليج.. و"نيو لوك" مانشستر سيتي للعودة لمنصات التتويج

لا صوت يعلو فوق عودة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، والذي ينطلق يوم الجمعة المقبل بمواجهة ليفربول حامل اللقب مع فريق بورنموث في الجولة الأولى.

وينطلق الدوري الإنجليزي وسط أحلام الكبار لحصد اللقب الأغلى وبعد مبالغ طائلة تم إنفاقها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بشكل قوي.

ليفربول وسوق انتقالات تاريخية

وسيكون أرني سلوت مدرب ليفربول أمام فرصة إظهار نجاح فلسفته في سوق الانتقالات الصيفية وقدرة "الحمر" منذ البداية على فرض أنفسهم مرشحين للفوز باللقب مرتين على التوالي لأول مرة منذ موسمي 1982-1983 و1983-1984 وفي حال نجح في تكرار تجربة أوائل الثمانينات حين أحرز اللقب مرتين بقيادة نجوم مثل الاسكتلندي كيني دالجليش والويلزي إيان راش، سينفرد ليفربول بالرقم القياسي لعدد الألقاب الذي يتقاسمه حاليا مع غريمه مانشستر يونايتد.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف ومحاولة الفوز أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا، لجأ ليفربول ومدربه سلوت إلى الاستثمار من موقع قوة في سوق الانتقالات الصيفية وإنفاق قرابة 256 مليون جنيه استرليني لضم لاعبين مثل الألماني فلوريان فيرتس والفرنسي أوجو إيكيتيكي والهولندي جيريمي فريمبونج والمجري ميلوش كيركيز.



ورغم أنه خسر في المقابل جهود لاعبَين مؤثرَين هما الأوروجوياني داروين نونييس والكولومبي لويس دياز، لكن سلوت يتطلع إلى خط هجوم جديد قد ينضم إليه الهداف السويدي لنيوكاسل ألكسندر أيزاك.



وقال المدرب الهولندي "في الموسم الماضي، استحوذنا على الكرة كثيرا، لكن ذلك لم يؤد دائما إلى مواقف واعدة (أي إلى فرص لتسجيل الأهداف). الآن، نحن أفضل في خلق الفرص مما كنا عليه طوال الموسم الماضي".

آرسنال يتمسك بأحلام التتويج مع أرتيتا



و بعدما اكتفى بالوصافة في المواسم الثلاثة الماضية، يحلم أرسنال بتجنب التعثر مجددا في الأمتار الأخير والفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2004 حيث أكد مدربه الإسباني ميكل أرتيتا أن فريقه مؤمن بقدرته على وضع حد لصيامه عن الألقاب التي غابت عنه بالمجمل منذ إحرازه الكأس الإنجليزية عام 2020 في موسمه الأول مع لاعب الوسط السابق الذي حوّل الفريق اللندني إلى منافس جدي على لقب الدوري الممتاز.

كما وصل "المدفعجية" في الموسم الماضي إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2009 قبل أن ينتهي المشوار على يد باريس سان جرمان الفرنسي (1-0 و2-1).



ويجد أرتيتا نفسه تحت ضغط إضافي هذا الموسم بعد التعاقدات التي أجراها النادي اللندني في فترة الانتقالات الصيفية، حيث أنفق قرابة 200 مليون جنيه استرليني على المهاجم السويدي فيكتور يوكيريس، لاعبي الوسط الإسباني مارتين سوبيميندي والدنماركي كريستيان نورجارد، وقلب الدفاع الإسباني كريستيان موسكيرا، بالإضافة إلى الجناح نوني مادويكي وحارس المرمى الإسباني كيبا أريسابالاجا.



وقال أرتيتا "نعرف أهدافنا وما نريد تحقيقه هذا الموسم. هناك إيمان كبير بقدرتنا على تحقيق ذلك. كنا قريبين جدا من تحقيق ذلك في المواسم القليلة الماضية، والفريق بأكمله سيحدد ما إذا كنا سنحقق ذلك أم لا".



ويريد أرتيتا من لاعبيه الشعور بأنهم "لا يُقهرون" على أرضهم، لكن فريقه يبدأ مشواره الأحد خارج الديار ضد غريمه مانشستر يونايتد.

مانشستر سيتي في نيولوك جديد



وقضى المدرب الإسباني بيب جوارديولا فترة الانتقالات الصيفية وهو يحاول تصحيح الأوضاع في مانشستر سيتي واستمرارا لعملية الإصلاح الشاملة التي بدأت في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، تعاقد جوارديولا مع الجزائري ريان آيت-نوري والفرنسي ريان شرقي والهولندي تيجاني رايندرز والحارس جيمس ترافورد.

ومع رحيل البلجيكي كيفن دي بروين وكايل ووكر ومغادرة جاك جريليش بالاعارة الى ايفرتون، كان صيف سيتي مليئا بالتغييرات التي قد لا تكون كافية لإعادته إلى القمة بعد أول موسم بلا ألقاب منذ عام 2017.



بعد فوزه باللقب في ستة من المواسم الثمانية الماضية، بدا سيتي ضعيفا بشكل صادم منهيا الدوري ثالثا، كما خسر نهائي الكأس.

تشيلسي يحلم بالقمة



فبعد تتويجه المفاجئ بلقب مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة، سيسعى تشيلسي هذا الموسم إلى مواصلة التألق تحت قيادة المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا حيث يدخل لاعبيه البطولة مُفعمين بالحيوية بعد فوزهم الرائع في النهائي على باريس سان جرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، بثلاثية نظيفة.



دَوَّن تشلسي اسمه الموسم الماضي كصاحب أصغر متوسط أعمار لتشكيلة أساسية في موسم كامل من الدوري الممتاز. وعلى الرغم من بداية مضطربة، احتل تشلسي المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال وفاز أيضا بلقب "كونفرنس ليج".



ينضم الآن إلى النجوم الصاعدين كول بالمر والأرجنتيني إنسو فرنانديس اللاعبون الجدد البرازيلي جواو بيدرو وليام ديلاب وجيمي جيتنز والبرازيلي الآخر إيستيفاو ويليان والهولندي يورل هاتو.

مانشستر يونايتد من أجل استعادة الهيبة



ومن جهته، يونايتد يتطلع إلى التعويض -بعد إنهائه الموسم في أدنى ترتيب له منذ 1973-1974، يأمل مانشستر يونايتد أن يُلهمه التجديد الشامل لخط هجومه لتقديم موسم مثمر. أنهى فريق البرتغالي روبن أموريم الموسم في المركز الخامس عشر وتعرض للهزيمة 0-1 أمام توتنهام المتعثر في نهائي "يوروبا ليج" في خسارة كلفته مكانا في دوري أبطال أوروبا.



كانت نهاية مخيبة لموسم مُذل، ما يجعل أموريم تحت ضغط هائل لتغيير مسار الأمور بعد إنفاق 200 مليون جنيه استرليني على المهاجمين السلوفيني بنيامين شيشكو والكاميروني براين مبومو والبرازيلي ماتيوس كونيا.



في المقابل، تخلى عن ماركوس راشفورد لبرشلونة الإسباني على سبيل الإعارة، ومن المرجح أن يغادر الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو وجايدون سانشو والدنماركي راسموس هويلوند "أولد ترافورد" أيضا.

