الخميس 26 سبتمبر 2024
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اقتصاد

نزلت النص، كيلو الشبت والبقدونس والكزبرة يتراجع 150 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات الورقية
أسعار الخضراوات الورقية في سوق العبور اليوم، فيتو

واصل  سعر الشبت والبقدونس والكزبرة التراجع في سوق الجملة، مسجلًا تراجعًا يتراوح ما بين 50 و150 جنيهًا في الكيلو.

أسعار الخضراوات الورقية في سوق العبور اليوم، فيتو

ارتفاع سعر أعواد الشبت والبقدونس والكزبرة

وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة خلال الفترة الماضية؛  ليصل سعر الرابطة المكونة من 3 أعواد إلى 5 جنيهات، وسط استنكار المواطنين على الزيادة الكبيرة في سعره.

أسعار الخضراوات الورقية في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات الورقية في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات الورقية وتشمل سعر الشبت، سعر البقدونس، سعر الكزبرة، سعر الجرجير، في سوق العبور للجملة بعد الانخفاض، كالآتي:

  1. تراوح سعر الشبت من 100 إلى 150 جنيهًا  لوزن كيلو، بانخفاض من 50 إلى 150 جنيهًا عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر البقدونس  من 100 إلى 150 جنيهًا  لوزن كيلو، بانخفاض  من 50 إلى 150 جنيهًا عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر الجرجير من 100 إلى 150 جنيهًا  لوزن كيلو، بانخفاض  من 50 إلى 150 جنيهًا عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر الكزبرة من 100 إلى 150 جنيهًا  لوزن كيلو، بانخفاض  من 50 إلى 150 جنيهًا عن سعره السابق.
أسعار الخضراوات الورقية في سوق العبور اليوم، فيتو

 أسعار كيلو البقدونس والشبت والكزبرة تواصل الانخفاض

وكانت أسعار كيلو البقدونس والشبت والكزبرة تتراوح ما بين 200 و300 جنيه في سوق العبور للجملة، ثم تراجعت أمس الأربعاء 50 جنيهًا، لتواصل الانخفاض اليوم الخميس.

أسعار الخضراوات الورقية في سوق العبور اليوم، فيتو

سعر الخضراوات الورقية في سوق العبور للجملة

وعن أسعار الخضراوات الورقية الأخرى في سوق العبور للجملة، فهي كالأتي: 

  • بلغ سعر زعتر نحو 45 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر مرمرية وزن كيلو نحو 45 جنيهًا.
  • بلغ سعر روزميري نحو 45 جنيهًا للكيلو.
  • وبلغ سعر رابطة نعناع نحو 7.5 جنيه.
  • بلغ سعر رابطة سلق نحو 7.5 جنيه.
  • بلغ سعر كرفس نحو 12 جنيهًا للرابطة.
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه للرابطة.
  • بلغ سعر كرات نحو 7.5 جنيه للرابطة.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
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يصل إلى 50 جنيها في الكيلو، انخفاض أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة بالسوق

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أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة تواصل الارتفاع.. العود بـ 5 جنيهات.. وشعبة الخضراوات توضح الأسباب وموعد الانخفاض

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