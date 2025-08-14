الخميس 14 أغسطس 2025
حوادث

حبس عاطل شرع في قتل صديقه بالهرم

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل شرع في قتل صديقه في الهرم، بسبب خلافات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة في مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه حول اعتقاد المتهم أن المجني عليه يقوم بالتصنت عليه له أثناء التحدث في الهاتف، الأمر الذي دفعه لطعن المجني عليه بسلاح أبيض.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر، بورود بلاغ من أحد المستشفيات بوصول شاب سوداني مصاب بطـعـنات في الرقبة والصدر وحالته حرجة.

على الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر، رئيس المباحث، ومعاونه الرائد أحمد عبادة، والقوة المرافقة لهما وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المصاب وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.

 

