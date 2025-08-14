الخميس 14 أغسطس 2025
حبس صاحب ورشة ألوميتال بتهمة حرق طالب بـ"السبرتو" في الهرم

أمرت نيابة  الجيزة، بحبس صاحب ورشة ألوميتال متهم بحرق صبي يعمل لديه بدائرة قسم شرطة الهرم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة لشكه في تورط المجني عليه بسرقة معدات من داخل الورشة التي يملكها ويعمل بها المجني عليه، وأوضح أنه سكب مادة "سبرتو" على أقدام المجني عليه ما تسبب له في حروق.

وتلقى رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر، يفيد فيه بورود بلاغ من ربة منزل  لتضررها من “كريم.ب” صاحب ورشة ألوميتال لقيامه بحرق نجلها، ما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثانية.

وقالت المبلغة إن نجلها يبلغ من العمر 12 عامًا (طالب)، ويعمل بورشة ألوميتال لمعاونة الأسرة في مصاريف المنزل، وقام صاحب الورشة بسكب مادة "سبرتو "على أقدام نجلها وأشعل النار فيه بعد اكتشافه اختفاء معدات وأدوات من الورشة.

بعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

