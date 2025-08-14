الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنريكي يجاور أنشيلوتي وجوارديولا وفيرجسون في قائمة استثنائية

إنريكي
إنريكي

أصبح الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان خامس مدرب يفوز بكأس السوبر الأوروبي مع فريقين مختلفين، بعدما سبق وتوج باللقب القاري مع برشلونة الإسباني.

وتضم قائمة المدربين الحاصيلن على السوبر مع فريقين مختلفين كل من، كارلو أنشيلوتي، وبيب جوارديولا، ولويس فان جال، والسير أليكس فيرجسون وأخيرا لويس إنريكي.

وتوج فريق باريس سان جيرمان بطلًا لكأس السوبر الأوروبي 2025، بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي بنتيجة (4-3)، في المباراة التي أقيمت على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية.

 

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن يحسم باريس سان جيرمان اللقب بركلات الترجيح.

سجل هدفي توتنهام كل من، فان دي فين في الدقيقة 39، وكريستيان روميرو في الدقيقة 48، فيما جاء هدفي باريس سان جيرمان من خلال لي كانج إن في الدقيقة 85، وجونتشالو راموس في الدقيقة 94.

 

باريس سان جيرمان يحصد لقبه الأول

وسجل باريس سان جيرمان اسمه في سجل أبطال كأس السوبر الأوروبي، من خلال الفوز باللقب الأول في تاريخه عام 2025، حيث لم يسبق له التتويج باللقب في الأعوام الماضية.

خماسية تاريخية لباريس سان جيرمان

ويعد لقب السوبر الأوروبي الخامس الذي يُتوج به باريس سان جيرمان في عام 2025، ولا تزال المحصلة قابلة للزيادة.

واكتسح فريق العاصمة خلال الموسم الماضي 2024-2025 معظم البطولات التي شارك فيها، محققًا رباعية تاريخية غير مسبوقة.

ولم يجد سان جيرمان أدنى صعوبة في الفوز بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا، وذلك بعد حصوله على لقب كأس السوبر الفرنسي في وقت سابق هذا العام.

ثم أكمل "PSG" عامه الاستثنائي بتحقيق الإنجاز الأكبر الذي سيخلد في الذاكرة، حيث تُوج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء التتويج القاري بسيناريو خرافي، حيث سحق فريق إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في مايو الماضي، محطمًا الرقم القياسي لأكبر فارق فوز شهدته مباراة نهائية في المسابقة القارية.

اللقب السادس ينتظر باريس سان جيرمان

تبقى هناك فرصة قوية لباريس سان جيرمان من أجل مواصلة عامة المبهر باقتناص اللقب السادس.

وسيشارك سان جيرمان بصفته بطلًا لأوروبا في بطولة كأس الإنتركونتيننتال "كأس القارات للأندية" بنسختها الثانية.

ويخوض الفريق الباريسي المباراة النهائية في البطولة القارية يوم 17 ديسمبر 2025، أمام الفريق المتأهل من باقي القارات خلال المراحل السابقة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان شارك في منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصل للمباراة النهائية، وخسر اللقب أمام تشيلسي الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لويس إنريكي باريس سان جيرمان كاس السوبر الاوروبي أنشيلوتي جوارديولا اليكس فيرجسون

مواد متعلقة

والقوس مفتوح، باريس سان جيرمان يكمل الخماسية التاريخية في 2025 رغم صدمة المونديال

دقة تمريراته حسمت اللقاء، من رجل مباراة سان جيرمان وتوتنهام بكأس السوبر الاوروبي؟

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي (فيديو)

سيناريو خيالي، باريس سان جيرمان يهزم توتنهام ويتوج بطلا لكأس السوبر الأوروبي

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

نائبة تسأل الحكومة: لماذا لا تتراجع الأسعار بعد انخفاض الدولار؟

غطرسة وعنجهية فارغة، علاء مبارك يهاجم نتنياهو بعد تصريحاته بشأن إسرائيل الكبرى

لهذا السبب، تجديد حبس "مونلي" صديق البلوجر سوزي الأردنية

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads